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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 19:17

Zucco quer enxugar máquina pública e indica redução de até metade das secretarias

Governador eleito no Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), em entrevista a veículos locais

Governador eleito no Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), em entrevista a veículos locais

Mateus Raugust/Divulgação/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O governador eleito para comandar o Rio Grande do Sul entre 2027 e 2030, Luciano Zucco (PL), buscará enxugar a máquina pública e aponta para a redução das atuais 30 secretarias estaduais para 15 ou 20 pastas. Zucco foi eleito ao Palácio Piratini neste domingo (4), em primeiro turno.

“Não vamos divulgar ainda quais (secretarias) serão reunidas, mas pode ter certeza que a informação é correta, e a intenção é que fiquem de 15 a 20 secretarias, e que a gente possa realmente enxugar essa máquina, e que não há necessidade, na nossa visão, de tanta secretaria”, afirmou o governador eleito.

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