Camilo Santana diz que campanha de Lula processará Veja e Vorcaro por reportagem 'mentirosa'

O senador Camilo Santana (PT-CE), novo porta-voz da campanha à reeleição do presidente Lula (PT), declarou nesta sexta-feira (9) que a equipe petista vai processar a revista Veja e o banqueiro do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo Camilo, as informações que constam na reportagem publicada pela Veja nesta sexta são "mentirosas" e uma "farsa que está sendo desmontada".
"Nós já acionamos o jurídico para entrar com todas as medidas cabíveis para processar a revista e também o Vorcaro. Não há nada que comprove aquele áudio; aliás, há suspeitas desse áudio. A população brasileira precisa saber que quem tem envolvimento com Vorcaro é Flávio Bolsonaro", disse Camilo em conversa com jornalistas no QG de campanha de Lula no Lago Sul, área nobre de Brasília.
De acordo com a revista Veja, Vorcaro teria disponibilizado R$ 30 milhões, em espécie, ao Instituto Lula, gerenciado por Paulo Okamotto, para o financiamento de um documentário sobre o presidente Lula (PT).
Para embasar as acusações, a reportagem cita documentos entregues para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e um áudio atribuído a Vorcaro. A equipe de Lula nega.
Fontes na PGR e na Polícia Federal dizem desconhecer a gravação, negam a existência do documento
e atribuem a divulgação a uma tentativa da defesa de Vorcaro de influenciar na eleição.
O advogado Daniel Bialski, que integra a defesa de Vorcaro, também afirmou não ter conhecimento sobre as supostas declarações atribuídas ao ex-banqueiro a respeito do financiamento de um documentário sobre o presidente Lula.