PT pede cassação de chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 18:14
Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro reacts following the partial results of the presidential election in Brasilia, Brazil on October 4, 2026. Brazilian senator Flavio Bolsonaro, son of the far-right former leader Jair Bolsonaro, finished ahead of President Luiz Inacio Lula da Silva in the election on October 4, 2026, which will go to a run-off in three weeks. (Photo by Sergio LIMA / AFP)PABLO PORCIUNCULA