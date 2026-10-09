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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 18:14

PT pede cassação de chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro reacts following the partial results of the presidential election in Brasilia, Brazil on October 4, 2026. Brazilian senator Flavio Bolsonaro, son of the far-right former leader Jair Bolsonaro, finished ahead of President Luiz Inacio Lula da Silva in the election on October 4, 2026, which will go to a run-off in three weeks. (Photo by Sergio LIMA / AFP)

Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro reacts following the partial results of the presidential election in Brasilia, Brazil on October 4, 2026. Brazilian senator Flavio Bolsonaro, son of the far-right former leader Jair Bolsonaro, finished ahead of President Luiz Inacio Lula da Silva in the election on October 4, 2026, which will go to a run-off in three weeks. (Photo by Sergio LIMA / AFP)

PABLO PORCIUNCULA
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Agências
A campanha do presidente Lula (PT) protocolou uma ação de investigação judicial eleitoral (Aije) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a cassação da chapa do candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suposto uso irregular dos perfis em redes sociais de Pablo Marçal para disseminação de propaganda eleitoral e informações falsas. A ação pede a suspensão liminar do perfil de Marçal no Instagram, que tem 14,1 milhões de seguidores.

Além disso, a campanha petista pede o bloqueio do site B22token, que dá criptomoedas para usuários que compartilharem a mensagem B22 e conteúdos como vídeos que incentivam o voto em Flávio, revelado pela Folha de S.Paulo, afirmando que constitui abuso do poder econômico.

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