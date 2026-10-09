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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 15:42

PF e PGR negam que Vorcaro tenha afirmado que financiou documentário sobre Lula

Revista Veja publicou informações sobre ex-banqueiro ter admitido financiar documentário sobre Lula em delação; PF e PGR negam

Revista Veja publicou informações sobre ex-banqueiro ter admitido financiar documentário sobre Lula em delação; PF e PGR negam

Polícia Federal/Reprodução/JC
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Agências
A Polícia Federal negou nesta sexta-feira (9) que o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, tenha prestado depoimento ou entregue documentos na sua tentativa de delação premiada a respeito de um suposto financiamento do documentário "Lula", do diretor Oliver Stone, sobre a vida do presidente.
Integrantes da PGR (Procuradoria-Geral da República) também negam que haja um anexo que trate desse tema, assim como a defesa de Daniel Vorcaro.

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