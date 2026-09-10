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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 18:59

Situação fiscal do RS é sensível; veja as propostas dos candidatos ao Piratini

Previsão é de déficits orçamentários nos próximos anos

Previsão é de déficits orçamentários nos próximos anos

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Diante de um cenário de equilíbrio fiscal frágil que o Rio Grande do Sul enfrenta, a gestão das contas será um dos principais desafios do próximo governador gaúcho. O governo registrou cinco superávits consecutivos nos últimos anos, mas eles só foram possíveis por conta de recursos extraordinários e a previsão é de déficits nos próximos exercícios.

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