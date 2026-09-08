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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 19:39

Recursos extraordinários foram decisivos para superávits do governo do RS

Contas do Estado fecharam no azul nos últimos cinco exercícios

Contas do Estado fecharam no azul nos últimos cinco exercícios

TÂNIA MEINERZ/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Nos últimos 50 anos, os governos gaúchos fecharam as contas no azul em apenas 13 oportunidades, com os anos superavitários representando cerca de 26% do total de exercícios no período. Dos treze saldos positivos registrados ao longo dessas cinco décadas, cinco foram consecutivos e ocorreram nos últimos anos (2021 a 2025).

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