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CapaEconomiaContas Públicas

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 13:44

Equilíbrio fiscal do RS é frágil, diz governador Eduardo Leite

Para Leite, o ajuste fiscal nas contas públicas foi fundamental para melhorar os indicadores econômicos estaduais

Para Leite, o ajuste fiscal nas contas públicas foi fundamental para melhorar os indicadores econômicos estaduais

Fernanda Bigio Davoglio / JC
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Marcus Meneghetti
O governador Eduardo Leite (PSD) participou nesta quarta-feira (9) da palestra-almoço Tá na Mesa, organizada pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Ele comemorou a subida do quinto para o quarto lugar do Rio Grande do Sul no Ranking de Competitividade dos Estados, auferido pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

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