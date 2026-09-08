Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaJustiça

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 19:50

AGU vê prerrogativa da Presidência ao recorrer contra decisão de Mendonça que afastou chefe da PF

Jorge Messias é o atual titular da Advocacia-Geral da União

Jorge Messias é o atual titular da Advocacia-Geral da União

José Cruz/Agência Brasil/JC
Compartilhe:
Agências
A AGU (Advocacia-Geral da União) recorreu, nesta terça-feira (8), da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça que determinou o afastamento do diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, do cargo.
 
De acordo com o pedido feito pelo órgão, seria de prerrogativa da Presidência da República indicar e demitir o diretor-geral da PF, não de um ministro do STF.
 
LEIA TAMBÉM: Relatório divulgado por Moraes selou decisão de Mendonça de afastar diretor-geral da PF

Notícias relacionadas