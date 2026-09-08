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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 19:44

Relatório divulgado por Moraes selou decisão de Mendonça de afastar diretor-geral da PF

Mendonça sinalizou a Fachin que medida drástica poderia ser necessária para impedir favorecimento de campanha de Lula

Mendonça sinalizou a Fachin que medida drástica poderia ser necessária para impedir favorecimento de campanha de Lula

Carlos Moura/STF/Divulgação/JC
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Agências
A possibilidade de afastar do cargo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já estava sendo considerada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça há cerca de um mês, mas o estopim da crise com o ministro Alexandre de Moraes selou sua decisão.
 
No início de agosto, em uma conversa reservada, Mendonça chegou a sinalizar ao presidente da corte, ministro Edson Fachin, que uma medida drástica poderia ser necessária, pois ele suspeitava que Andrei estivesse atuando com viés político na chefia da corporação, na tentativa de blindar a campanha do presidente Lula (PT).
 
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