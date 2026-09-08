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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 15:40

Número 2 da PF diz ter confiança em Andrei, e cúpula vê decisão política

"Não nos deixaremos abalar com ataques, venham de onde vier", disse William Murad

"Não nos deixaremos abalar com ataques, venham de onde vier", disse William Murad

Marcos Oliveira/Agência Senado/JC
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Agências
O diretor-executivo da Polícia Federal, William Murad, número 2 da corporação, disse em discurso nesta terça-feira (8) que manifesta confiança no diretor-geral Andrei Rodrigues após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça determinar que o chefe da corporação se afaste do cargo. Após o afastamento, integrantes da cúpula da PF manifestaram, sob reserva, sentimento de indignação e revolta e entenderam a decisão do Supremo como política.
Andrei cancelou a participação em um evento da PF durante a manhã, pouco antes do horário previsto para discursar na abertura de um curso de formação profissional de agentes. Ele tomou conhecimento da decisão a caminho do local da cerimônia.

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