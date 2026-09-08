Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaInvestigação

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 09:27

Mendonça afasta diretor-geral da PF e chefe da Inteligência da corporação

Ministro afirma ver ilicitude em relatórios de Andrei Rodrigues

Ministro afirma ver ilicitude em relatórios de Andrei Rodrigues

Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou nesta terça-feira (8), o afastamento preventivo do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, e do diretor de inteligência da corporação, Leandro Almada da Costa. Mendonça ordenou que a Polícia Federal, por meio de sua Corregedoria, abra procedimentos investigatórios de natureza penal e administrativo-disciplinar para apurar os “graves fatos identificados” na produção de relatórios de inteligência.

Notícias relacionadas