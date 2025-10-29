Alcolumbre quer instalar CPI do crime organizado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para a próxima terça-feira (4) a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a estrutura e o funcionamento do crime organizado. "A comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções", diz Alcolumbre, em comunicado.

LEIA TAMBÉM: Defensoria do Rio diz que há 132 mortos após operação policial



operação policial no Rio de Janeiro contra a organização criminosa Comando Vermelho. A decisão vem depois de umaO presidente do Senado voltou a defender a união das instituições públicas contra as organizações criminosas. "É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o País", afirmou.

A criação da CPI atende a um requerimento apresentado em fevereiro deste ano pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O documento foi lido por Alcolumbre em junho.