Defensoria do Rio diz que há 132 mortos após operação policial

132 mortos após a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) dessa terça-feira (28) a mais letal da história do Estado. Moradores do Complexo da Penha, na zona norte carioca, um dos locais onde houve a operação, levaram ao menos 70 corpos para a Praça São Lucas A Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirma que hádessa terça-feira (28) a mais letal da história do Estado. Moradores do Complexo da Penha, na zona norte carioca, um dos locais onde houve a operação,durante a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira (29).

Mais cedo, à TV Globo, o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, disse que os cadáveres levados pelos moradores não estavam na contagem. O governo, porém, não atualizou o balanço oficial, que agora está em 58 óbitos.

Procurados, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não responderam à tentativa de contato do Estadão.