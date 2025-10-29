Porto Alegre,

Publicada em 29 de Outubro de 2025 às 12:15

Defensoria do Rio diz que há 132 mortos após operação policial

Corpos levados pelos moradores não estavam na contagem oficial

Pablo PORCIUNCULA / AFP/Divulgação/JC
Agências
A Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirma que há 132 mortos após a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) dessa terça-feira (28) a mais letal da história do Estado. Moradores do Complexo da Penha, na zona norte carioca, um dos locais onde houve a operação, levaram ao menos 70 corpos para a Praça São Lucas durante a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira (29).
Mais cedo, à TV Globo, o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, disse que os cadáveres levados pelos moradores não estavam na contagem. O governo, porém, não atualizou o balanço oficial, que agora está em 58 óbitos.
Procurados, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não responderam à tentativa de contato do Estadão.

