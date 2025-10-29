Rio amanhece sem vias obstruídas após megaoperação; cidade volta ao estágio 1

O Rio de Janeiro retornou ao estágio 1 às 6 horas da manhã desta quarta-feira (29), de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Na tarde de terça-feira (28), a cidade entrou em estágio 2, após uma megaoperação deflagrada pelas polícias Civil e Militar do Estado, com apoio do Ministério Público do Rio, que tinha na mira lideranças do Comando Vermelho (CV) e o combate ao tráfico de drogas nos complexos da Penha e do Alemão.

"O Estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão", disse o Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

Por volta das 7h, os meios de transporte operavam normalmente. Todas as vias estavam liberadas para o tráfego de veículos.

O município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2 às 13h48min de terça-feira, devido a ocorrências policiais que interditaram, de forma intermitente, diversas ruas das zonas norte, oeste e sudoeste da cidade, impactando os modais de transportes e a locomoção da população pela cidade.

A operação, batizada de Contenção, já é considerada a mais letal da história do Estado. Até a tarde de terça-feira, por volta das 16h, eram 64 mortos (sendo quatro policiais) e 81 presos, incluindo Thiago do Nascimento Mendes ("Belão do Quitungo"). O número de mortos pode aumentar.

A facção reagiu e lançou bombas por meio de drones, o que transformou a região em um cenário de guerra, com reflexos em importantes vias da cidade, como a Avenida Brasil e a Linha Amarela.