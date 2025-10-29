Ao menos 70 corpos são levados para praça da Penha, no Rio, após megaoperação

Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, levaram na manhã desta quarta-feira (29) ao menos 70 corpos para a praça São Lucas, na comunidade. Eles foram localizados na mata entre os complexos do Alemão e da Penha, onde foi realizada a operação mais letal da história do estado, nesta terça (28). Com novo balanço, megaoperação deixa 130 mortos.

Ao menos 64 corpos foram retirados da mata até as 10h. O presidente da associação de moradores local, Eriberto Leão, disse que durante a madrugada levou outros 6 corpos em uma kombi até o Hospital Getúlio Vargas. Segundo os números oficiais, a ação deixou ao menos 64 pessoas mortas e 81 foram presas. Entre os mortos há quatro policiais.

A advogada Flávia Fróes, que acompanha a retirada dos corpos, afirma que alguns deles têm marcas de tiros na nuca, facadas nas costas e ferimentos nas pernas. Defensores de direitos humanos pediram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a presença de interventores e peritos internacionais no Rio. A advogada chama a ação policial de "o maior massacre da história do Rio de Janeiro".

Rodeados de fotógrafos e cinegrafistas, todos os corpos foram descobertos pela manhã. Segundo o ativista Raull Santiago, a exposição foi um pedido dos familiares, para mostrar o estado em que as pessoas foram encontradas.

"Uma cena que entra para a história de terror do Brasil", disse. De acordo com ele, os corpos encontrados na mata durante a madrugada não estão na contagem oficial de 64 mortos. O governo estadual ainda não se pronunciou sobre esse novo fato.

A megaoperação policial tinha como objetivo cumprir 69 mandados de prisão de membros do Comando Vermelho em 180 endereços. O governo estadual disse que 81 pessoas foram presas na ação, mas não divulgou quantos mandados foram cumpridos. Além disso, os agentes apreenderam mais de 100 fuzis que eram usados pela facção.