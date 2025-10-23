Juliana Brizola é indiciada pela polícia e acusa tio de interesse financeiro

A política Juliana Brizola (PDT) foi indiciada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul por uma suposta apropriação do dinheiro de sua avó materna, Dóris Daudt. O caso gerou grande repercussão, o que ela lamenta por se tratar de uma desavença com o tio Alfredo Daudt Júnior, que teria tido acesso à curatela de sua mãe no início do ano e constatado uma falta de cuidados de sua sobrinha. A assessoria de Juliana afirma que ele manteve o posto por apenas dois dias. Depois, a Justiça teria devolvido a curatela.

Concessão do Dmae é aprovada em votação de 11 horas LEIA MAIS:

As duas compartilham uma conta conjunta desde 2018 e a ex-deputada e provável candidata ao governo estadual nas eleições do ano que vem acusa Daudt Júnior de buscar “obter benefício financeiro de uma senhora de 99 anos”. Também afirma que ele abandonou a mãe 20 anos atrás.

Já os advogados Andrei Zenkner Schmidt e Bruna Aspar Lima, que representam Alfredo Daudt Júnior, afirmam que “corroboram as conclusões do inquérito policial e agora aguardam a manifestação do Ministério Público sobre as conclusões da investigação.” Questionada sobre as acusações de Juliana ao seu cliente, Bruna reitera que a resposta só ocorrerá após o oferecimento da denúncia pelo MP.

LEIA MAIS: Projeto da Usina do Gasômetro deve ser apresentado na próxima terça

Confira na íntegra o posicionamento de Juliana Brizola

Dedico amor e cuidado à minha avó Dóris Daudt a vida toda. Há 20 anos, sou responsável por todo seu suporte. O processo que está sendo exposto pela mídia neste momento é movido por um filho que a abandonou há décadas e agora busca obter benefício financeiro de uma senhora de 99 anos.



Desde 2018, quando ainda exercia o mandato de deputada, eu e minha avó mantemos uma conta conjunta - muito antes de qualquer limitação de saúde. Nessa conta, há rendimentos e despesas de ambas, como é natural entre pessoas que compartilham uma conta bancária.



Sou a única familiar que vive em Porto Alegre e que acompanha diariamente sua vida, sua rotina e cuidados com sua saúde. Desde jovem, mantemos uma relação profundamente afetiva e materna. Fui criada por ela e, hoje, retribuo com cuidado, presença e responsabilidade todo o carinho que sempre recebi.



Lamento o vazamento de documentação contendo informações tão íntimas da nossa vida e o possível uso político disso.



Juliana Brizola

Confira na íntegra o posicionamento da defesa

A defesa de Juliana Brizola, a cargo do Escritório Aury Lopes Jr Advogados, informa que lamenta profundamente a divulgação da presente investigação e, desde logo, registra sua discordância quanto às conclusões apresentadas pela autoridade policial. Juliana colaborou integralmente com a apuração, prestando todos os esclarecimentos solicitados.



Os fatos foram apresentados de maneira distorcida e serão devidamente esclarecidos no juízo cível, esfera competente para a discussão, pois não há configuração de delito. O que existe, na realidade, é uma divergência familiar, consubstanciada em pedido de prestação de contas formulado por familiar insatisfeito, a ser enfrentada no processo adequado.



Cumpre destacar que sempre houve convivência próxima e cuidado constante de Juliana com sua avó. Havia uma conta conjunta, com natural mistura de receitas e despesas, e jamais se verificou qualquer apropriação indevida de valores, bens, pensão ou rendimentos da idosa com finalidade diversa da devida.

