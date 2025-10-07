Porto Alegre,

Publicada em 07 de Outubro de 2025 às 18:44

Barroso dá sinais que deve antecipar aposentadoria

Ato falho ocorreu durante palestra no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)

Carlos Moura/STF/JC
Agências
Em um ato falho, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (08) que foi juiz durante 12 anos. "Fui não, ainda sou", se corrigiu o ministro. Barroso deixou a presidência do STF em setembro, após um mandato de dois anos, e admitiu publicamente que considera antecipar a aposentadoria. Ele pode ficar no Supremo até 2033.
O ministro afirmou que não tem nenhum arrependimento pelas decisões que tomou nos últimos 12 anos como magistrado. "Não estou dizendo que eu estava certo sempre. Mas eu sempre fiz o que achava certo. E consegui sobreviver em Brasília nesses últimos 12 anos, o que não é fácil", brincou em palestra no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).
Barroso arrancou risos da plateia ao afirmar que fez o encerramento da gestão no STF "e não da carreira". Na saída do evento, o ministro não quis comentar a possível saída do STF. "Amanhã tem sessão, estarei lá." A ministra Ellen Gracie, aposentada do STF, que também participou do evento, disse que a sociedade gostaria "de seguir contando com a sua presença na Suprema Corte".
 

