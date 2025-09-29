Edson Fachin assume presidência do Supremo

ministro Edson Fachin tomou posse , na tarde desta segunda-feira (29), como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu a atuação de Alexandre de Moraes, principal alvo de críticas do bolsonarismo na corte em razão de sua atuação nos casos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Fachin sucedeu Luís Roberto Barroso no cargo. , na tarde desta segunda-feira (29), comoe defendeu a atuação de Alexandre de Moraes, principal alvo de críticas do bolsonarismo na corte em razão de sua atuação nos casos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Fachin sucedeu Luís Roberto Barroso no cargo.

Após o início da sessão, o novo presidente do STF fez o juramento de posse. A cerimônia aconteceu no plenário do Supremo e contou com a presença de autoridades dos Três Poderes.

LEIA TAMBÉM: Moraes decide avançar com denúncia contra Eduardo Bolsonaro sem notificação pessoal



No início do discurso, Fachin elogiou Moraes. "Sua Excelência (Alexandre de Moraes), como integrante deste tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade, e sempre a receberá, como assim o faremos em desagravo a cada membro deste colegiado, a cada juiz ou juíza deste país, em defesa justa do exercício autônomo e independente da magistratura."

O ministro reforçou a necessidade de colegialidade no STF e defendeu previsibilidade nas relações jurídicas. "Realçando a colegialidade, aqui venho a fim de fomentar estabilidade institucional. O País precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os Poderes. O Tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio."

Fachin fica na presidência do Supremo até setembro de 2027. O novo vice-presidente é o ministro Alexandre de Moraes, reeditando a dobradinha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2022.

A posse de Fachin teve a presença de autoridades como os presidentes da República, Lula (PT), da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), além de governadores, ministros de outras cortes superiores, ministros do governo, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti.

Gaúcho de Rondinha (RS), Edson Fachin cursou direito na Universidade Federal do Paraná, onde também é professor titular de direito civil. Ele também fez carreira no estado, como advogado nas áreas de Direito Civil, Agrário e Imobiliário e procurador estadual.

Fachin foi indicado ao Supremo por Dilma Rousseff (PT) em abril de 2015, para a vaga deixada por Joaquim Barbosa um ano antes. O ministro tem indicado como uma das prioridades no Supremo a distensão das relações políticas em torno da corte, além do arrefecimento aos questionamentos sobre a atuação do tribunal.

A ideia da autocontenção do Judiciário tem sido um mantra repetido pelo ministro nos últimos meses, quando a corte esteve em embates com o Congresso Nacional, setores da advocacia e aliados de Jair Bolsonaro (PL) em meio ao julgamento da trama golpista.