Julgamento do STF do núcleo de 'ações coercitivas' será em novembro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai começar a julgar os réus do núcleo de "ações coercitivas" do plano de golpe (núcleo 3) no dia 11 de novembro. A data foi definida pelo ministro Flávio Dino, presidente do colegiado, a pedido de Alexandre de Moraes, relator do processo.

Neste grupo, estão 10 acusados - nove oficiais do Exército e um policial federal - aliados do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que, segundo a Procuradoria-Geral da República, foram responsáveis por "ações táticas" da tentativa de golpe. Segundo a PGR, os militares empreenderam "ações de campo" para o "monitoramento e neutralização de autoridades" no final de 2022, incluindo o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o Plano Punhal Verde e Amarelo, a Operação Copa 2022 e a Operação Luneta.

Também teriam tentado convencer e pressionar o alto comando das Forças Armadas a aderir ao golpe, com iniciativas como a "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro", manifesto divulgado após o segundo turno das eleições com críticas ao Judiciário e referências à "insegurança jurídica e instabilidade política e social no País".