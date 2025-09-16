"A educação combate a intolerância", afirma arqueólogo homenageado na Câmara dos vereadores

No início do mês de setembro, o arqueólogo e historiador porto-alegrense Luciano Waldman recebeu o Diploma Honra ao Mérito da Câmara dos vereadores da capital gaúcha. A homenagem, realizada no Salão Adel Carvalho, foi proposta pela vereadora Comandante Nádia (PL).

Waldman nasceu em Porto Alegre, onde cresceu inserido na comunidade judaica. Estudou no Colégio Israelita Brasileiro e, aos 15 anos, mudou-se para Israel, onde realizou seu sonho de estudar história e arqueologia na Universidade Bar-Ilan, em Tel Aviv. Fascinado pela produção humana e criatividade, ele se mudou para Portugal aos 27 anos para fazer um mestrado em arqueologia na Universidade de Lisboa, e, após o fim dos estudos, decidiu permanecer no país.

Sua chegada em Portugal coincidiu com a reativação da lei sefardita em 2015, lei que visa trazer de volta para a Espanha e para Portugal os judeus sefaraditos, que são aqueles provenientes da Península Ibérica. Assim, Waldman passou a se envolver ativamente na comunidade judaica, buscando promover o judaísmo de maneira integrada à sociedade portuguesa.

“Falei: “vou tentar fazer parte disso. Vou tentar promover o judaísmo de uma maneira diferente, não só pra comunidade judaica, mas também para a sociedade portuguesa”. Não tem como reconstruir a identidade judaica, vamos dizer assim, sem realmente trabalhar com a sociedade em geral, não é?”, afirmou.

Pensando nisso, ele criou o Centro Cultural Rua da Judiaria, iniciativa que buscava reviver a última rua judaica medieval que ainda existia na cidade de Lisboa. O principal objetivo do projeto era valorizar e promover o patrimônio material e imaterial judaico-português.

O centro cultural foi ganhando notoriedade dentro das comunidades judaicas ao redor do mundo. Isso fez com que a Rua da Judiaria passasse a fazer parte do Jewish Community Center (JCC), uma organização recreativa e social que atende à comunidade judaica em diversas cidades, promovendo a cultura e a herança dos judeus através de diversas atividades.

"Através da cultura e do patrimônio que abrimos caminhos para o diálogo, para combatermos a intolerância e para poder enfrentar o antissemitismo, assim por diante. Todo o projeto realmente está baseado nisso. Pouco a pouco foi crescendo e acabamos também encampando em projetos que existem no mundo todo”, afirmou.

Um desses projetos foi o Stopperstei - que em português significa "pedras do tropeço" - , iniciativa alemã que eterniza a memória das vítimas do nazismo. O principal objetivo é fazer homenagens a pessoas e locais que sofreram com o fascismo, abrangendo tanto o fascismo nazista quanto outros tipos de fascismo.

Com o Stopperstei em mente, Waldman decidiu criar o Jew Where? - do português “onde está o judeu?” -, plataforma digital que busca mapear todos os sítios judaicos, tanto arqueológicos quanto históricos, pelo mundo inteiro. Nos locais físicos, como sinagogas, bairros judaicos, edifícios históricos ou cemitérios judaicos, haverá uma pedra com um QR code. Ao escaneá-lo, a pessoa pode acessar todas as informações daquele local, incluindo sua história, data de construção, e listas de cemitérios e nomes neles.

“Acredito muito que a educação combate a intolerância e o antissemitismo. Por isso criamos essa plataforma”, ponderou.

O Diploma Honra ao Mérito da Câmara

Por suas contribuições à comunidade e à cultura judaica ao redor do mundo, Waldman recebeu o Diploma Honra ao Mérito da Câmara dos vereadores da capital gaúcha. O arqueólogo afirma que se sentiu honrado, e destacou a importância de ser homenageado em sua cidade natal.

“Moro fora do Brasil há 20 anos e isso tem uma simbologia muito grande, porque acho que o maior reconhecimento realmente vem do lugar onde a gente nasceu. Meu avô por parte de mãe era muito tradicionalista, e isso tem uma representação muito forte para mim, porque eu também cresci com esse sentimento de ser gaúcho de Porto Alegre”, destacou.

Por fim, Waldman acredita que a homenagem e o consequente conhecimento sobre a comunidade judaica podem ajudar a aumentar o debate e combater o antissemitismo em Porto Alegre, promovendo a história e as contribuições da comunidade judaica para a sociedade porto-alegrense.