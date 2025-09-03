Templo budista em Três Coroas completa 30 anos e realiza festival multicultural

Nos dias 13 e 14 de setembro, o templo budista Chagdud Gonpa Khadro Ling, em Três Coroas, recebe a primeira edição do Festival Multicultural do Templo, evento que marca os 30 anos da instalação do espaço no município. A programação, realizada em parceria com a prefeitura, inclui apresentações artísticas, atividades de integração cultural e práticas abertas de meditação, com entrada gratuita.

O festival foi concebido como continuidade de iniciativas anteriores promovidas pelo templo, como a Feira de Integração, que já reunia produtores locais e apresentações culturais em edições menores. De acordo com a instrutora de budismo Sibele Correa, integrante da organização, o novo formato amplia as atividades e reforça a proposta de aproximação com a comunidade. “Esse ideal de fraternidade e de colaboração está presente na ideia de se fazer esse festival multicultural, que é poder estreitar os laços com a cidade e com a região como um todo”, explica.´

O Khadro Ling foi fundado em 1995 por Chagdud Tulku Rinpoche, mestre tibetano da linhagem Nyingma do budismo vajrayana. Nascido em 1930 na região de Kham, no Tibete – região anexada pela China -, em 1994, depois de viver nos Estados Unidos, mudou-se para o Brasil a convite de seus alunos, e iniciou a construção do templo em Três Coroas, onde viveu até sua morte, em 2002.

Templo do budismo tibetano em Três Coroas completa 30 anos de fundação em 2025 Mauria Sabbado/Divulgação/Cidades

De acordo com Sibele, o histórico das edições anteriores da Feira de Integração aponta para uma participação expressiva. Em algumas ocasiões, os encontros chegaram a reunir mais de duas mil pessoas por dia.

A Prefeitura de Três Coroas também destaca a importância do evento para o município. Em nota, a gestão municipal afirma que o festival contribui para valorizar artistas e produtores locais, ao mesmo tempo em que movimenta a economia e fortalece a identidade cultural da cidade.

Nenung une o budismo e a meditação ao espírito revoltado do rock gaúcho LEIA TAMBÉM:

A proposta do festival é celebrar um espaço de encontro entre diferentes tradições, aproximando a comunidade do patrimônio cultural do templo, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para manifestações artísticas regionais. “A cultura tibetana como um todo teve uma influência muito grande do budismo, e o que buscamos é justamente esse intercâmbio, essa convivência solidária e colaborativa”, reforça Sibele.

A programação prevê dois dias de apresentações artísticas e atividades abertas ao público. Entre as atrações confirmadas estão as danças sagradas do budismo tibetano, realizadas por praticantes do próprio Khadro Ling, além de grupos regionais como o Abadá Capoeira, dirigido pelo Mestre Sombrinha, e o Kairos Centro de Dança, com espetáculo de dança contemporânea. Também integram a agenda a Orquestra Municipal Huberto Schmitt Müller, o poeta Luís Nenung e apresentações musicais de Batuca na Bituca, Os The Darma Lóvers, Ugyen Lhamo, Mateus Kratz e Eric Ventura.

Além das apresentações, haverá uma feira de produtores locais, com espaço para comercialização de alimentos, artesanato, cerâmica e artes visuais. O evento também oferece práticas de meditação e yoga, e oficinas para confecção de bandeiras de oração, tradicionais no budismo tibetano. Crianças e adolescentes terão atividades específicas, como uma meditação guiada voltada ao público jovem.

Segundo Sibele Correa, a realização do festival está em sintonia com os valores que nortearam a fundação do templo. “A interação que acontece aqui é justamente essa conversa entre o budismo tibetano e a população em geral, que sempre foi a aspiração de Chagdud Rinpoche”, afirma.

O festival é aberto ao público e terá entrada gratuita durante os dois dias. A programação completa pode ser acompanhada nos canais oficiais do templo na internet.