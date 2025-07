Nenung une o budismo e a meditação ao espírito revoltado do rock gaúcho

Caçula de três irmãos criados em uma família de Novo Hamburgo, Luis Fernando Kirsch cresceu sendo chamado de Neno. Na adolescência, o apelido sofreria influência por conta do atacante Pedro Verdum, contratado sob altas expectativas pelo Internacional no início da década de 1980, mas que jogou aquém do esperado. Neno passou a ser chamado de Nenum, o ponteiro "falhado", a promessa que não desabrochou.

Introspectivo, Neno destoava da energia colérica de Marco e Cristina, os irmãos mais velhos que engatavam brincadeiras vigorosas e, às vezes, caíam na briga. Certa vez, descobriu, no jardim da casa da avó, entre canteiros de roseiras, um refúgio da algazarra provocada pelas crianças. Ao sentar-se no cantinho do pátio, próximo ao portão, teve a sensação de que ali, protegido do burburinho, havia encontrado o melhor lugar do mundo.

De temperamento sensível, virou artista e liderou a banda Barata Oriental, onde compunha, cantava e extravasava suas contrariedades com o mundo. Credita ao tio, o pintor Ernesto Frederico Scheffel (1927-2015), a missão de ter tornado possível trilhar um caminho totalmente diferente do que se espera de alguém que vem de uma família de origem alemã do interior do Rio Grande do Sul. "Já tinha um ET no histórico da família. Então, quando eu nasci, já estava liberado ser esquisitinho. Minha família só deve ter pensado: 'Ah, tá bom, mais um'".

Fazendo um tipo de rock questionador, a Barata Oriental ganhou destaque no cenário do rock gaúcho entre os anos 1989 e 1995. Mas Nenum, ao perceber que cantava para quem só queria sacudir a cabeça, ignorando o que dizia a letra, começou a ficar entediado com a brincadeira. "Aquele sonho de rock and roll era muito cansativo. Fui me desvinculando, e o universo da música foi se tornando algo dominado pelo corporativismo".

Uma gravidez frustrada, seguida pela desolação de Irinia Taborda, sua companheira e produtora da Barata Oriental, o levou a procurar respostas em uma figura que mudaria sua vida: Chagdud Tulku Rinpoche, o guru tibetano de cabelos e barba grisalhos que vinha a Três Coroas para fundar um dos maiores centros de meditação da América Latina. Aprendeu a libertar a mente dos pensamentos e a recitar mantras. Pouco a pouco, a vida na cidade foi perdendo o sentido.

A sensação que teve no jardim da casa da avó se repetiu quando sentou no gramado do templo criado por Rinpoche em Três Coroas, o Chagdud Gonpa Khadro Ling, e contemplou os montes que formam o Vale do Paranhana. Mudaram endereço e paisagem, mas era o mesmo fascínio por estar um lugar de segurança, longe da confusão. "Aqui estou em casa. É aqui que me encontro, e não correndo, estudando, fazendo coisas", diz.

Acrescentando um "g" no fim do apelido, Nenum tornou-se Nenung e aderiu ao budismo tibetano. Virou o músico e compositor que usava batas coloridas e unia o rock à meditação. Ao lado de Irinia, criou Os the Darma Lóvers, banda que conquistou as rádios brasileiras no início dos anos 2000 fazendo um pop psicodélico com letras sobre paz, amor e autodescoberta. Lançaram cinco discos de estúdio e um ao vivo, e se apresentaram até mesmo na França.

Em uma singular demonstração de desapego, deixou a banda de lado no auge do sucesso, logo após lançarem o segundo álbum, Básico, de 2002. Fora convidado pelo mestre tibetano a fazer um retiro onde seria submetido a um jejum social. Cumpriu o compromisso de fazer um show no Theatro São Pedro, algo que se tornara histórico para Os the Darma Lóvers, que também contava com Thiago Heinrich no baixo e piano e Marcelo Fornazzo na guitarra. No dia seguinte, desapareceu por um ano e meio.

Recluso, enquanto aprendia a encontrar a paz, viveu o luto pela morte do guru Rinpoche. No retorno à vida em sociedade, descobriu que o relacionamento com Irinia, namorada e parceira de banda, também estava submetido ao samsara, o processo contínuo de nascimento, morte e renascimento, variando entre afeto e desavenças, até transformar-se em algo diferente do amor romântico. Como cantam em Simplesmente, do disco homônimo lançado em 2009: "O amor é muito mais do que cabe nessas convenções/ O amor é sempre muito mais."

Apaixonaram-se por outras pessoas; ele engatou outras parcerias musicais, inclusive compondo para artistas de calibre nacional, como Paula Toller e Frejat, e seguiram com Os the Darma Lóvers até 2022, quando as mortes de seu irmão mais velho e do namorado de Irinia sinalizaram que o ciclo d'Os the Darma Lóvers também precisava acabar.