CPI do Dmae aprova convocação de Maurício Loss e mais cinco

Com acordo entre base e oposição, o cronograma final da CPI do Dmae foi definido na reunião desta segunda-feira (15). Serão convocados mais seis nomes, entre eles Maurício Loss, que chefiou o departamento durante as enchentes, Agostinho Meirelles, apontado como um dos possíveis chefes do esquema de corrupção no Dmae, e Gustavo Ferenci, ex-secretário de Transparência e Controladoria da Capital. O relatório final da comissão será votado no dia 16 de outubro.

A convocação de novos depoentes gerou desentendimentos entre os componentes da CPI. Para alguns vereadores da base, os nomes apresentados pela oposição eram de caráter político e não possuíam ligação direta à temática do colegiado. Para a oposição, no entanto, a conduta da situação se configurou como obstrução dos trabalhos da CPI. Mesmo com a aprovação das novas testemunhas, alguns dos depoimentos solicitados pela oposição, como o do ex-prefeito Nelson Marchezan Junior (PSDB), não foram acolhidos.

Na avaliação da vereadora Natasha Ferreira (PT), presidente da CPI, a construção do calendário final foi um avanço significativo no andamento da CPI. "A aprovação deste calendário é uma vitória da oposição e da CPI, que agora terá a oportunidade de ouvir quem realmente precisa prestar contas sobre o desmonte do DMAE e os escândalos de corrupção que vieram à tona", pontuou.

Para o vereador Rafael Fleck (MDB), relator do colegiado, chegou-se a um relatório possível e condizente com o mote da CPI. "Todo mundo que deve ser ouvido foi notificado a estar aqui. Mas o fato de convidar a pessoa para estar aqui não quer dizer que ela compareça." Fleck, no entanto, frisa que a comissão não produzirá nada que destoe do relatório feito pelo Ministério Público, que atesta que, com o amontoado de chuva registrado, nenhum tipo de sistema de proteção já existente seria capaz de controlar os efeitos dos alagamentos. "A CPI continua sendo uma CPI política", avaliou.