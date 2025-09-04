Melo anuncia mudanças na gestão para acelerar parceirização do Dmae

O prefeito Sebastião Melo (MDB) e a vice-prefeita Betina Worm (PL) anunciaram, nesta quinta-feira (4), transição na gestão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Diretor-presidente da autarquia desde janeiro deste ano, Bruno Vanuzzi será secretário extraordinário de Projetos Especiais, dedicando-se especificamente à aceleração da parceirização do Dmae por meio do projeto de concessão parcial dos serviços de saneamento em Porto Alegre.

Vicente Perrone, atual diretor-executivo do departamento, assumirá o cargo de diretor-presidente interino da pasta a partir desta sexta-feira (5).

Bruno Vanuzzi viaja em missão ao Reino Unido e retorna na segunda-feira (15).