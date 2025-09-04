Câmara Municipal de Porto Alegre completa 252 anos neste sábado

A Câmara Municipal de Porto Alegre completa neste sábado (6) 252 anos de fundação. A história da Câmara teve início em 6 de setembro de 1773, quando a cidade ainda era conhecida como Vila de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre.

Desde 1986, a Câmara Municipal tem como sede o Palácio Aloísio Filho, situado na avenida Loureiro da Silva, 255, na região central da cidade, próximo a locais históricos da Capital, como a orla do Guaíba, a Usina do Gasômetro e o Parque Harmonia. Sua função é legislar e fiscalizar as ações e contas da Prefeitura.