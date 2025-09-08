Base e oposição discordam sobre andamento da CPI do Dmae

Em sessão tensa, a CPI do Dmae ouviu o depoimento do ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Carlos Bulhões, na manhã desta segunda-feira (08). A reunião foi marcada por desentendimentos, especialmente entre a presidente da comissão, vereadora Natasha Ferreira (PT), e o relator, vereador Rafael Fleck (MDB). A petista defende que a base tem trabalhado para obstruir as investigações do colegiado, enquanto o governista pontua que a presidente está tentando descumprir o plano de trabalho e convocar nomes que não se conectam com o objetivo da CPI.

Em fala inicial, o engenheiro e ex-pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) revelou que tinha dúvidas em relação à sua contribuição com a investigação do colegiado. " Talvez a experiência possa ajudar", pontuou. Sobre o funcionamento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o ex-reitor disse que não poderia defender ou criticar a atuação da autarquia, pois desconhece os fatos específicos. Quando perguntado sobre a incorporação do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) ao Dmae, Bulhões também declarou que não possuía informações e dados financeiros, e, portanto, não opinaria.

O convocado ainda pontuou que a extinção do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) transferiu aos municípios a responsabilidade pela macrodrenagem urbana, o que aumentou os encargos sem custeio correspondente. Sobre a possível concessão da autarquia, Bulhões destacou que o mais importante a ser considerado é a prestação efetiva do serviço, seja por um ente público ou privado.

Na avaliação de Fleck, o depoimento de Bulhões foi tecnicamente bom e reforçou que o volume das chuvas durante as enchentes de 2024 impossibilitaria qualquer sistema de proteção de impedir estragos na Capital. Politicamente, o relator do colegiado afirmou que, mais uma vez, a presidente realizou manobras para desvirtuar e desacreditar o depoimento ouvido. Perguntado pela reportagem, Fleck afirmou que não acredita que a comissão seja produtiva, especialmente porque se trata de uma "CPI política".

rejeição de nomes propostos pela oposição governo não tem disposição de chamar nomes que eles sabem que podem se enrolar." Logo no início da sessão, a presidente da comissão questionou a razão da convocação do depoente, argumentando que nem o próprio convocado sabia qual seria o seu papel na investigação. De acordo com Natasha, esse é mais um indício da obstrução nas investigações, que seria o objetivo dos parlamentares da base. Além da convocação de depoentes que, segundo ela, não estão ligados à temática da CPI, a parlamentar afirma que atambém é uma forma de blindar o Executivo. "O