Advogado de Heleno critica atuação de Moraes em interrogatórios

segundo dia de julgamento questionando a atuação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, relator da ação da tentativa de golpe, no interrogatório das testemunhas das defesas. O advogado Matheus Milanez, do ex-ministro Augusto Heleno, começou sua sustentação oral nesta quarta-feira (3), no(Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, relator da ação da tentativa de golpe, no interrogatório das testemunhas das defesas.

Ele destacou que Moraes fez 302 perguntas na audiências, enquanto a PGR (Procuradoria-Geral da República) perguntou 59 vezes.

"Uma das testemunhas arroladas foi indagada pelo ministro relator sobre publicação em redes sociais. Nós temos uma atuação ativa do ministro relator de interrogar testemunhas. O juiz é imparcial, então por que ele tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais das testemunhas? A quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público", disse.