Grupos trocam empurrões em frente a condomínio do ex-presidente

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e manifestantes que pedem a sua condenação tiveram discussões e trocaram empurrões em frente ao condomínio em que vive o ex-presidente, em Brasília. Um grupo com camisas do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e de organizações de esquerda levou ao local um boneco inflável representando o ex-presidente com tornozeleira eletrônica e roupa de presidiário. Também abriu uma faixa com a mensagem "Bolsonaro na cadeia!".

Do outro lado da rua estavam concentrados os apoiadores do ex-presidente. Eles carregavam bandeiras do Brasil e realizavam orações, além de manifestações contrárias à condenação de Bolsonaro.

Os manifestantes chegaram a trocar alguns empurrões, mas a briga durou poucos instantes. O grupo de esquerda em seguida deixou a frente do condomínio. O desentendimento se deu no dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar Bolsonaro e outros sete réus do núcleo central da tentativa de golpe. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o início de agosto, quando investigadores identificaram o que seria um risco de fuga.

O boneco levado pelos manifestantes também mostrava uma bandeira dos EUA na roupa de Bolsonaro, além da placa 171, em referência ao artigo do Código Penal que define o crime de estelionato.