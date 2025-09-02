Porto Alegre,

Publicada em 02 de Setembro de 2025 às 20:00

Julgamento prossegue nesta quarta (3) com advogados de Heleno e de Bolsonaro

Primeira Turma retoma na manhã desta quarta (3) segundo dia de julgamento

Antonio Augusto/STF/JC
Agências
Após as manifestações da Procuradoria-Geral da República (PGR) e dos advogados de quatro réus, o presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, suspendeu o julgamento na Primeira Turma. A análise da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 7 acusados prossegue nesta quarta (3).
O debate será retomado, segundo definiu o tribunal, com a defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Na sequência, apresentam os argumentos contra a acusação os representantes de Bolsonaro. Ainda faltam se manifestar também as defesas de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e de Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022.
 

