Sebastião Melo critica interferência do Judiciário no processo de revisão do Plano Diretor

Sebastião Melo (MDB) deu início à audiência pública do Plano Diretor A vaia é o aplauso dos que não concordam. Vaia só existe na democracia, e ditadura nunca mais, nem do Judiciário!", declarou logo no início da sua fala de quase 10 minutos. Com mais aplausos que vaias, o prefeitode Porto Alegre na manhã de sábado. "", declarou logo no início da sua fala de quase 10 minutos.

A referência ao Judiciário foi em alusão à disputa que se travou no dia que antecedeu sua realização. Uma ação civil pública movida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RS) na Justiça Federal chegou a conquistar uma liminar suspendendo a atividade, mas por poucas horas - o Tribunal Regional Federal da 4ª Região cassou a decisão na noite de sexta-feira e garantiu a realização.

"Não é papel do judiciário nem do Ministério Público discutir o Plano Diretor. Quem tem que discutir é a cidade, é a Câmara de Vereadores, que legitimamente foi constituída no voto popular", disse Melo em coletiva de imprensa logo após a abertura da audiência.

O argumento é o mesmo do secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, e da presidente da Câmara Municipal, vereadora Nádia Gerhard (PL) - ambos enfatizaram em vários momentos de suas falas que a Câmara é o "fórum legítimo" de debate sobre o planejamento urbano.