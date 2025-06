PT deve buscar alianças com a centro-esquerda, defende Miguel Rossetto

Em uma Assembleia Legislativa dominada pela base do governador Eduardo Leite, o deputado Miguel Rossetto (PT), líder da oposição no parlamento, idealiza novos rumos para o Rio Grande do Sul. Já pensando nas eleições de 2026, o parlamentar afirma que partidos do bloco de esquerda apresentarão uma candidatura ao Piratini movida por um novo plano de reconstrução do Estado, que deverá ser construído junto de partidos ligados ao centro e à centro-esquerda, como o PDT e o PSB. Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, o deputado critica políticas do Executivo estadual, ressaltando que o governo "fracassou nas suas promessas". Ele avalia que o Estado passa, acima de tudo, por uma crise de planejamento estratégico. A ausência de um plano de governo efetivo, segundo Rossetto, acarreta problemas na saúde e na educação, áreas que, destaca ele, não recebem investimento proporcional ao previsto pela Constituição. Além disso, o parlamentar comenta sobre projetos de concessão e privatização de órgãos estaduais, como o das rodovias do Bloco 2, afirmando que a realização de um balanço sobre a efetividade desses processos se prova cada vez mais necessária. Rossetto também analisa os avanços do Estado na proteção contra cheias e as perspectivas para os debates acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Jornal do Comércio - O governador Eduardo Leite possui uma base expressiva na Assembleia Legislativa, que aprova a maioria dos projetos enviados pelo Executivo. Quais as estratégias da oposição para se fazer relevante neste contexto? Miguel Rossetto - É um exercício permanente de disputar o espaço. Se nós pegarmos o bloco da oposição de esquerda, PT, PCdoB e PSOL, nós somos 14 parlamentares em 55. É um exercício permanente de encontrar espaços de diálogo e de abrir a Assembleia para a participação da sociedade. Essa condição limita muito, por exemplo, nós ainda não conseguimos 19 assinaturas para uma CPI que investigará o processo de concessão de empresas públicas. O governo Eduardo Leite entra pesado, bloqueando a sua base de apoiar algo que deveria ser interesse de todos, que é qualificar o serviço público. Mas eu penso que nós temos encontrado espaços importantes de manifestação, de aprovação de projetos na Assembleia. A mesma democracia que elegeu Leite nos colocou na condição de oposição. JC - De que forma o deputado Pepe Vargas (PT), na condição de presidente da Assembleia, auxilia no avanço do trabalho da oposição? Rossetto - Ele lidera uma agenda de desenvolvimento sustentável, o que para nós é central. O Rio Grande do Sul vem crescendo menos que o Brasil na última década, que nós chamamos de década perdida. Do ponto de vista econômico, o Rio Grande do Sul tem um crescimento na década de 2,9% e o Brasil cerca de 9%. Ou seja, o Rio Grande do Sul não consegue acompanhar o crescimento do Brasil e isso preocupa muito. JC - A Assembleia já está discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, que define as prioridades do orçamento gaúcho para o próximo ano. O que destaca do que está sendo debatido acerca do projeto enviado pelo Executivo?Rossetto - A Lei de Diretrizes Orçamentárias vai permitir um balanço desse ciclo de governo. A proposta para o orçamento de 2026, na verdade, é um grande epitáfio de final de governo. O que vai ser escrito, a partir da LDO, é que Eduardo Leite não cumpriu com as suas promessas, não assegurou 12% da saúde, não garantiu os 25% da educação, vendeu todo o patrimônio do Estado e nunca pagou uma dívida. E a economia do Rio Grande do Sul nos últimos dez anos não foi capaz de acompanhar a economia brasileira. É um governo que fracassou nas suas promessas e os números que a lei orçamentária começa a sinalizar mostram isso. A proposta prevê um déficit fiscal para o próximo ano de R$ 3,6 bilhões, ou seja, a LDO desautoriza o governador a falar que produziu um ajuste nas contas públicas. Não produziu. E todos os resultados orçamentários positivos ao longo dos últimos anos foram alcançados por receitas extraordinárias, que não existirão mais. JC - Os municípios da Região Metropolitana vivem um colapso nos seus sistemas de saúde. Muitos dos prefeitos apontam que o governo do Estado não cumpre com o investimento mínimo constitucional, de 12% do orçamento. O Tribunal de Contas, no entanto, argumenta que essa norma é cumprida pelo Executivo. Como o senhor avalia essa situação? Rossetto - O governo finalmente reconheceu que não cumpre os 12% previstos na Lei Complementar 141, que diz claramente quais são os investimentos que devem ser feitos para cumprir essa obrigação mínima. Todos os municípios do Rio Grande do Sul cumprem o mínimo constitucional de 15%. Nós temos municípios que estão com 33%, 30% do seu orçamento dedicados à saúde. O Governo Federal, com o presidente Lula, voltou a cumprir com a sua obrigação constitucional de 15%. Essa é uma das causas desta crise hospitalar que nós estamos vivendo na Região Metropolitana e em todo o Estado. O Tribunal de Contas do Estado, desde 2019, tem formalizado uma opinião contrária ao orçamento do Estado, registrando o que eles chamam de "despesas controversas". Ele aprova as contas, mas registra isso desde 2019, mostrando a sua contrariedade aos gastos. O que importa é que, neste momento, o próprio governo abriu formalmente uma negociação com o Ministério Público para sair dessa ilegalidade, o que é um reconhecimento disso. Para nós, quanto se junta isso aos 25% de investimento na educação, que ele não executa desde 2020, o resultado é que as promessas anunciadas por esse modelo neoliberal, de que as privatizações das estatais iriam gerar recursos para maiores investimentos em educação e saúde, se revelaram falsas. JC - De que maneira os deputados, em especial os da oposição, podem atuar para rever essa atuação do Estado no campo da saúde? Rossetto - Pressão social. Precisamos abrir esse debate, informar a população. Nós estamos mobilizando comitês municipais, conselhos municipais de saúde, os prefeitos também têm feito uma grande mobilização em relação a isto. Então, nós acreditamos que estamos construindo espalhando informação e construindo uma base política, social e parlamentar que, em setembro deste ano, quando debatermos a Lei Orçamentária, vai ter força política para assegurar, em 2026, o cumprimento da lei. Por incrível que pareça, essa é a nossa discussão. JC - Neste ano, diversos municípios do Rio Grande do Sul enfrentaram novos alagamentos, que comprometeram as estruturas das cidades e desalojaram milhares de moradores. Desde as enchentes de 2024, o quanto você considera que o Estado avançou em medidas de proteção contra cheias? Rossetto - A sociedade gaúcha tem vivido uma experiência muito dolorosa, que é essa ausência de sentido de urgência do governador e da sua equipe. Desde dezembro, tem R$ 6,5 bilhões na Caixa Econômica Federal e não há nenhuma mobilização do governo. Pelo acordo com o governo federal, o governo de Estado é responsável pela execução dessas obras. Então, nós temos R$ 6,5 bilhões liberados, pelo menos quatro projetos feitos pela Metroplan e o governo de Estado fala em um cronograma de conclusão de obras em 2031, 2032. Não há nenhum sentido de mobilização, de empenho do governador e da sua equipe que entenda que a população tem pressa. Então, infelizmente, passados um ano da grande enchente de maio, nós voltamos a conviver com situações desse tipo. São viagens para a Holanda, consultorias caras, privadas, enquanto que as obras não começam. Tem recurso e tem projeto. O que falta? Falta o governo do Estado trabalhar, se dedicar a isto. JC - No início do mês, o governo apresentou aos deputados um novo plano de concessão do Bloco 2 de rodovias. O que o senhor achou das mudanças? Quais aspectos destaca do planejamento? Rossetto - A segunda proposta é pior por uma razão básica. Ela reduziu em 33% os investimentos no Bloco 2, mas a tarifa reduziu apenas 17%. Então, aumenta o desequilíbrio. Nós estamos falando de 24 praças de pedágio, que levantam muros entre as cidades e as deixam isoladas. Essa prisão ideológica do Leite a essa ideia de concessões privadas impede que ele faça alguma crítica às concessões, o que é muito ruim para o Estado. Mas essa é uma situação de gravidade original, porque nós não temos informações básicas sobre a modelagem econômica desse projeto. Por isso, a bancada do PT protocolou um projeto de lei que restabelece ao parlamento a autoridade de aprovar investimentos dessa natureza. A Assembleia Legislativa não conhece a taxa de retorno, não conhece o custo de capital planejado, não conhece o fluxo de veículos. Nós não temos informações básicas que compõem esse modelo de negócio. E é isso que nós estamos buscando a partir da audiência pública e do projeto de lei que apresentamos. Nossa proposta suspende todos os pedagiamentos até que essas informações básicas cheguem à Assembleia e ela autorize a realização de licitações dessa natureza. A expectativa é que a gente possa votar o texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ainda neste semestre, para dar continuidade à tramitação.JC - Há algumas semanas, o secretário de Comunicação, Caio Tomazeli, foi à Assembleia Legislativa para dar explicações sobre o documentário "Todos Nós Por Todos Nós", produzido pela pasta e acusado de promover o governador Eduardo Leite. O senhor acha que as dúvidas quanto à natureza da produção foram respondidas? Rossetto - Ele não esclareceu dúvidas, ele confirmou a certeza de que não se trata de um documentário, é uma peça publicitária. Nós ainda estamos aguardando a manifestação do Ministério Público, mas o que o secretário fez foi confirmar, em seu depoimento, que a peça foi construída para enaltecer o governador do Estado. Imagina, uma peça paga com recursos públicos em que o título é o slogan de campanha do Eduardo Leite. Não há o que discutir, é um fato. Todo documentário, segundo o próprio secretário, foi construído para enaltecer o governador e a sua equipe. Isso é claramente ilegal, é básico em uma República, os recursos públicos não podem ser utilizados para enaltecer o agente público. A ideia da impessoalidade é um critério primordial do gasto público. Então, na minha opinião, ele não esclareceu dúvidas, ele confirmou a certeza da ilegalidade daquela peça publicitária. JC - Algumas siglas já estão se movimentando para escolher quais candidatos serão lançados ao Piratini nas eleições de 2026. Como o PT está se organizando para disputar o governo do Rio Grande do Sul? Rossetto - Nós estamos agora em um processo de renovação das nossas direções, que será concluído no dia 6 de julho. Queremos ampliar a nossa organização aqui no Estado e vamos preparar um grande programa de reconstrução e recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Juntamente com o presidente Lula, a nível nacional, vamos apresentar uma candidatura e queremos ampliá-la junto com os demais partidos de esquerda e centro-esquerda. Nós já temos vários nomes, como o deputado Pepe Vargas, o deputado Paulo Pimenta, o ex-deputado Edegar Pretto, a ex-deputada Manuela D'Ávila, a deputada Fernanda Melchionna, que compõem uma nominata para o governo do Estado e para o Senado com muito peso. O presidente Lula vai disputar a eleição com muita força e nós vamos reapresentar um projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Sul a partir da experiência que nós tivemos. JC - Pensando na construção de uma chapa para o Executivo estadual, o senhor acredita que é importante buscar alianças em partidos mais próximos do centro? Rossetto - Eu penso que nós podemos, a partir de um programa e das nossas experiências, buscar uma aliança com o PDT, PSB, que são partidos que internamente querem recuperar uma identidade de esquerda, centro-esquerda, e se afastar, aqui no Rio Grande do Sul, dessa experiência privatista, de destruição da escola pública, que sempre foram marcas muito fortes desses partidos. Então, eu acredito que até o final do ano, quando será feita uma definição dessa agenda de disputa, nós podemos avançar muito nessa composição de esquerda e centro-esquerda aqui no Rio Grande do Sul e apresentarmos uma chapa muito forte. JC - E o senhor vê o PT apoiando um candidato que não seja da sigla para encabeçar a chapa de esquerda, como é o caso da deputada Fernanda Melchionna (PSOL) e Manuela D'Ávila (sem partido)? Rossetto - Claro que sim. Os nomes representam um programa, uma agenda política para o Estado de forma conjunta. JC - E em relação ao seu futuro político, pretende concorrer à reeleição como deputado estadual ou buscar mandato em outras esferas?Rossetto - Nós vamos conversar com o partido, mas hoje o meu projeto é de reeleição para deputado estadual. Eu acredito que posso continuar colaborando com o nosso Estado nessa condição.