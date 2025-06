Documentário sobre enchentes é iniciativa para o governo, e não para o governador, diz Secom

“OO documentário tem a presença de mais de 60 pessoas fazendo depoimento direto. Sem contar imagens de pessoas que não falam, mas estão lá, inclusive o presidente Lula, que está lá em imagens assinando documentos com o governador “, afirmou Caio Tomazelli aos deputados.Em fala de abertura da Comissão, Rossetto, que também é líder da oposição no Parlamento, citou umque veda a utilização de “símbolos, expressões, nomes, ‘slogans’ ideológicos político-partidários ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos” na publicidade de atos da administração pública.“Aqui é um recurso republicano absolutamente claro: não pode, o agente público, promover ou se autopromover utilizando recursos públicos”, argumentou o deputado. Rossetto referiu-se a umae que constava aTomazelli respondeu à acusação dizendo que, apesar da camiseta,“Eu fui o coordenador da campanha de reeleição do governador Leite. Aquela camiseta que o governador usa, usou uma vez, quando foi votar. Não era o slogan da campanha, e nunca foi o slogan da campanha”, afirmou.A manifestação do secretário foi corroborada por uma decisão do Tribunal de Justiça do RS (TJRS), em 20 de maio, em que negou um pedido do deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) de suspensão da veiculação do documentário. Na justificativa, o desembargador responsável, Francesco Conti, pontuou que o, e não “Todos Nós Por Todos Nós”.Apesar de negar a suspensão do vídeo, oe, posteriormente, a remessa ao Ministério Público.Além do slogan, o deputado Miguel Rossetto citou as manifestações públicas de, e para uma suposta construção de um “herói”, na figura de Eduardo Leite, na peça audiovisual.“Este documentário, de 42 minutos, um terço é dedicado a este personagem. O trailer exibido, de dois minutos, também um terço é dedicado a este personagem. Aqui não há nada sobre enchente que organize este documentário, o esforço do povo gaúcho. Este é um documentário é dedicado a este personagem e, portanto, claramente usando recursos públicos para alguém que publicamente é pré-candidato”, disse o parlamentar. Do total do vídeo, porTomazelli argumentou que, elaborado pelo governo do Estado para a reconstrução após a catástrofe, e que a presença de Leite se fazia necessária por ser ele o agente público que conduziu este processo.“Convidamos o governador para apresentar este documentário. Por quê? Primeiro, n, que é o agente político escolhido democraticamente pelo povo do Rio Grande e que tinha conduzido aquele momento”, disse o titular da Secom.Além de Rossetto, diversos outros parlamentares tiveram a oportunidade de realizar questionamentos e comentários a Tomazelli sobre a peça. O deputadoe as suas origens, bem como questões relacionadas ao tempo trabalho dos servidores na elaboração do vídeo. Conforme o secretário, a pasta irá responder, posteriormente, às dúvidas apresentadas pelo parlamentar.