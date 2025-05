Petistas acionam MP contra Leite por suposta propaganda pessoal em documentário

A bancada do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul entrou com representação junto ao Ministério Público do Estado (MPE) pedindo que seja suspensa a veiculação do documentário “Todos Nós por Todos Nós”, produzido pela Secretaria de Comunicação (Secom) do governo gaúcho e que retrata a atuação do Piratini no enfrentamento às cheias de maio de 2024 e na reconstrução do RS.

Assinado pelo líder da bancada de oposição no Parlamento, deputado Miguel Rosseto (PT), o ofício acusa o vídeo de ser “umaNo documento há o argumento de que o chefe do executivo gaúcho já se declarou como pré-candidato à presidência da República nas eleições gerais de 2026. Ona semana passada, com objetivo de concorrer ao Planalto ou ao Senado no pleito do ano que vem.“O material, embora apresentado como de interesse social, configura-se, na verdade, como uma peça de promoção pessoal do Governador, que já se declarou pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026”, diz o ofício, queEduardo Leite está nesta quinta-feira (15) cumprindo o último dia de uma missão do governo do Estado em Nova York, nos Estados Unidos. De lá, se defendeu das acusações e“Não sou eu quem faz o documentário. A Secretaria de Comunicação organizou esse documentário. E, naturalmente, o, e está presente, como há a presença do próprio Presidente da República também sendo demonstrada, e a gente tem que ter questão de destacar isso, e a participação dos próprios secretários de Estado”, disse o governador.A representação enviada pela bancada do PT ao MPE ainda aponta que dos 42 minutos e 14 segundos totais do documentário,, equivalente a 21,83% do tempo de filme. “Por tal medida, possível se concluir de forma objetiva que o filme não é sobre o papel dos gaúchos perante a tragédia de maio de 2024 e nem sobre o papel do Governo do Estado nos fatos, mas para”, afirma o ofício., que está sendo apresentado em salas de cinema do Estado, e aem razão do uso de recursos públicos para suposta “promoção pessoal com finalidade eleitoral”.Em outra frente, o, que atuou no período das enchentes como secretário Extraordinário da Reconstrução do governo federal, apresentou outra representação, desta vez ao Ministério Público Federal (MPF), com argumentos similares aos da bancada do PT na Assembleia. O parlamentar, porém, vai além, e pede a, fundo criado para financiar a reconstrução do RS e obras de proteção contra desastres.Em resposta às acusações, apara produção do filme. “Toda a produção foi realizada pela equipe própria da Secom”, diz o comunicado.Nesta quinta-feira (15),pela utilização de um slogan da campanha eleitoral de 2022 de Eduardo Leite no título do documentário, “Todos Nós por Todos Nós”.Sobre isso, a nota da Secretaria de Comunicação afirma: “a Secom esclarece que. Essa expressão é o conceito do Plano Rio Grande para representar o esforço e participação de todos durante as enchentes e a reconstrução do Estado. Já a frase ‘Agora somos todos nós por todos nós’, além de ser diferente, aparece em texto e foi utilizada como mensagem comemorativa em uma camiseta. O slogan da campanha eleitoral do segundo turno em 2022 foi ‘O Rio Grande fala mais alto’”.