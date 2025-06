Deputado Rodrigo Lorenzoni oficializa filiação ao PP

Onyx Lorenzoni, tomou há uma semana carta de liberação de seu antigo partido, o PL parlamentar buscará viabilizar a sua reeleição à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. Seguindo o mesmo caminho que seu pai,, o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni oficializou nesta terça-feira (24) sua filiação ao PP, após conseguir uma. Na nova sigla, oà Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.

Rodrigo era líder do PL no Parlamento. Com a sua saída, os quatro parlamentares restantes na sigla deverão decidir nos próximos dias quem ficará à frente da bancada. Até a batida de martelo, assume interinamente a liderança a atual vice-líder do partido no Parlamento, a deputada estadual Adriana Lara.

O deputado Rodrigo Lorenzoni, enquanto estava no PL, era um dos parlamentares da ala mais à direita da Assembleia que mais realizava críticas à gestão Eduardo Leite (PSD). Ao se filiar ao PP, integra agora um partido que compõe a base do governo, com quadros no primeiro escalão do secretariado gaúcho. Sobre isso, Rodrigo afirmou que a sua filiação aos Progressistas estava condicionada à possibilidade de ele manter a sua posição no Parlamento de se opor a projetos da atual gestão.