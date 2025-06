PL libera deputado estadual Rodrigo Lorenzoni para se filiar ao PP

movimento realizado nesta segunda-feira (16) pelo seu pai, Onyx Lorenzoni Rodrigo Lorenzoni está em tratativas avançadas para se filiar ao PP. Conforme o parlamentar, ele recebeu nesta terça-feira (17) uma carta de anuência do seu atual partido, o PL, o liberando para se desligar da sigla e migrar para os Progressistas. Seguindo o, o deputado estadual. Conforme o parlamentar, ele recebeu nesta terça-feira (17) uma carta de anuência do seu atual partido, o PL, o

O documento do PL se fez necessário por Lorenzoni, diferente de seu pai, ser parlamentar no exercício do mandato, o que o impossibilita de trocar de partido em qualquer momento que não seja a janela partidária, que ocorre seis meses antes de uma eleição. Com a carta de anuência, porém, as tratativas para mudança de legenda seguem agora para deliberação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para o deputado, esta celeridade na liberação por parte do PL para que ele possa se filiar ao PP é um demonstrativo de que a sua saída do partido, assim como a de Onyx Lorenzoni, ocorreu de forma pacífica. "Eu acho que isso simboliza muito o que a gente vem falando, que não é uma ruptura com a intuição (PL), é uma opção de caminhada em um partido no mesmo campo político. Agora é vencer essas etapas administrativas e jurídicas para poder formalizar uma filiação com a devida segurança", disse Lorenzoni.

Rodrigo Lorenzoni atualmente é líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Conforme ele, os correligionários o asseguraram que permaneça na liderança até que seja efetivada a sua saída do partido. Quando se desligar da sigla, os parlamentares da sigla devem se reunir para decidir quem será o próximo a ocupar o cargo.