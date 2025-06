Vereador protocola pedido de impeachment de Eduardo Leite

Assinado pelo vereador Jessé Sangalli (PL), pedido de impeachment do governador Eduardo Leite foi protocolado a Assembleia Legislativa na tarde desta sexta-feira (20). O documento acusa o chefe do Executivo estadual de cometer crimes de responsabilidade e improbidade administrativa, embasando assim a solicitação de retirada de Leite do cargo.

No ofício, o parlamentar cita o apoio oficial do governo do Estado ao desfile da Portela, escola de samba carioca que homenageará a ancestralidade negra no Rio Grande do Sul por meio da figura do Príncipe Custódio, líder do Benin que morou em Porto Alegre e influenciou a religião e a política da região. O governador afirmou que será feito um aporte financeiro para custear o desfile, mas que o Estado não será o único financiador.

De acordo com a avaliação de Sangalli, a finalidade de promoção cultural, principal justificativa para a parceria institucional entre o governo e a escola de samba, é vaga e não possui respaldo jurídico suficiente. Assim, o parlamentar conclui que houve improbidade administrativa e crime de responsabilidade, “diante da utilização de recursos estaduais para benefício de terceiros alheios à estrutura administrativa”. Até o momento, não existe estimativa do valor do investimento.

documentário “Todos Nós Por Todos Nós”, produção tem “nítido caráter autopromocional”, o que demonstra “desvio de finalidade e afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade”. O pedido também menciona oque retrata os efeitos das enchentes de 2024 no Estado. Ao todo, a Secretaria de Comunicação (Secom) investiu cerca de R$ 467 milhões na produção do filme, que foi acusado de promover a imagem de Leite. Segundo a solicitação de impeachment, a, o que demonstra “desvio de finalidade e afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade”.

Por último, o documento aponta um suposto desvio de finalidade na implementação dos pedágios free flow no Estado, como uma alternativa às praças físicas de cobrança. A medida busca melhorar a fluidez do trânsito e possibilitar uma cobrança proporcional ao trecho percorrido. Sangalli, no entanto, afirma que a aplicação do sistema de cobrança infringiu regras tarifárias estabelecidas pela União e que não houve nenhum benefício concreto ao consumidor, visto que, segundo ele, houve uma “manutenção integral da lógica arrecadatória”.

Em nota, a Casa Civil afirmou que ainda não foi notificada sobre a ação. Com o pedido protocolado, cabe à mesa diretora da Assembleia Legislativa analisar a solicitação e decidir se arquiva ou abre um processo de impeachment. Essa não é a primeira vez que a Assembleia Legislativa recebe um pedido de cassação do governador. Em 2022, a mesa diretora do Legislativo arquivou cinco solicitações de impeachment de Leite, todos a respeito de sua conduta durante a pandemia de Covid-19.