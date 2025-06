Comissão da Câmara dos Deputados cobra investigações sobre assassinato de vereadora gaúcha

Após o, do município gaúcho de Formigueiro,nesta terça-feira (17), a recém-criada Comissão Externa da Câmara dos Deputados para Investigar os Feminicídios no RS publicou nota oficial em que. A parlamentar, morta aos 49 anos, teve seu corpo encontrado caído ao lado do seu carro em uma estrada da localidade de Rincão dos Machado, eO caso ocorreu um dia após a primeira reunião do colegiado e, diante disso, a coordenadora da comissão, deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL), se manifestou: “Apenas um dia após a primeira reunião da comissão, proposta justamente para atuar sobre a crescente onda de feminicídios no RS, nos deparamos com um crime bárbaro que ceifou a vida de mais uma mulher., e nossa comissão irá exercer toda a pressão para que haja justiça para Elisiane”.Elisane exercia seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores de Formigueiro e era a única mulher entre nove parlamentares. ONo comunicado emitido pela comissão, o colegiado afirma que acompanhará os desdobramentos deste caso e cobrando respostas rápidas.

Confira a nota oficial da Comissão na íntegra:

"UM CRIME BÁRBARO QUE NÂO SERÁ SILENCIADO

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados para Investigar os Feminicídios no Rio Grande do Sul manifesta sua profunda indignação e consternação diante do brutal assassinato da vereadora Elisane Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, ocorrido na cidade de Formigueiro, no Rio Grande do Sul.

O crime, que atinge uma mulher no exercício de seu mandato político, ocorre em meio a uma grave escalada da violência de gênero no estado gaúcho. É inadmissível que, em pleno século XXI, mulheres sigam sendo ameaçadas, silenciadas e assassinadas por exercerem seu direito à vida, à liberdade e à participação política. Isto quando, um dia antes, esta Comissão realizava reunião de oitiva de movimentos sociais, com objetivo de pensar juntas estratégias de enfrentamento aos feminicídios no estado.

Diante da gravidade do ocorrido, esta Comissão, reafirma seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos, defendendo que todas as linhas de investigação sejam consideradas com a devida seriedade – incluindo a possibilidade de feminicídio, motivação política e crime de ódio. A comissão estará acompanhando de perto os desdobramentos deste caso, cobrando respostas rápidas e justiça.



A Comissão Externa, composta por parlamentares gaúchas, reforça que o enfrentamento à violência contra as mulheres precisa ser prioridade nas políticas públicas estaduais e federais. Nossa atuação é conjunta, firme e coordenada.

Nos solidarizamos com a família, amigas, colegas de luta e com toda a comunidade de Formigueiro. E reafirmamos: nenhuma violência contra mulheres será tratada com indiferença. Seguiremos vigilantes e atuantes, por justiça a Elisane, e por todas as mulheres que têm seus direitos e suas vidas ameaçadas diariamente."



Comissão Externa da Câmara dos Deputados para Investigar os Feminicídios no RS

Coordenadora: deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL)



Relatora: deputada federal Maria do Rosário (PT)



Subcoordenadoras: deputadas federais Any Ortiz (Cidadania), Daiana Santos (PcdoB), Denise Pessôa (PT) e Franciane Bayer (Republicanos)