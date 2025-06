Única vereadora de Formigueiro é morta a facadas

O assassinato da única vereadora de Formigueiro, município na região Central do Estado, chocou a população do município nesta terça-feira (17). Elisane Rodrigues dos Santos, 49 anos, foi encontrada morta a facadas pela manhã, no interior do município. O corpo da parlamentar do PT estava caído ao lado do seu carro em uma estrada da localidade de Rincão dos Machado. Segundo o site Formigueiro Real, o corpo foi encontrado por agricultores.



Elisane apresentava pelo menos 10 marcas de facadas, a maioria na região do pescoço. Inicialmente, as informações eram de que Elisane havia sido morta a tiros, o que não se confirmou. A Polícia Civil investiga o crime. Nenhum objeto pessoal da vítima teria sido levado. Além do carro, a polícia também encontrou no local a bolsa com carteira, celular, dinheiro e cartões de banco. Profissionais do Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Santa Maria estão em Formigueiro para o trabalho da perícia.

Elisane exercia seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores de Formigueiro. Era a única mulher entre nove parlamentares. O crime deve ter acontecido entre o final da noite de segunda-feira (16) e manhã desta terça, já que a vereadora chegou a participar da sessão de segunda à noite.



Procurado pela reportagem, o presidente do PT de Formigueiro, Janilson Souza, preferiu não se manifestar sobre o crime neste momento.



Deputado Valdeci Oliveira lamenta morte



O deputado estadual Valdeci Oliveira (PT) divulgou, há pouco, nota de pesar pela morte da vereadora. "As informações que chegam pela autoridade policial dão conta que ela foi brutalmente assassinada, o que é revoltante e inaceitável. Mesmo ainda impactados pela notícia, desde já, nós nos somamos aos familiares, amigos e colegas de trabalho no pedido por justiça e por punição ao responsável por esse crime bárbaro", diz a nota.



Em março deste ano, Elisane foi homenageada por Valdeci com o Prêmio Mulheres de Luta 2025, juntamente com outras lideranças femininas do Rio Grande do Sul.