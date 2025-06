Onyx Lorenzoni oficializa filiação ao PP na próxima segunda-feira

Ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL), Onyx Lorenzoni deve oficializar a sua saída do PL e filiação ao PP na próxima segunda-feira (16). O filho de Onyx Lorenzoni, deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PL), também recebeu convite para se filiar ao PP, mas ainda não acertou a sua migração ao partido. Por ser parlamentar com mandato em andamento, ele precisará aguardar a janela partidária de 2026 para realizar a troca de sigla. A saída do ex-ministro do PL ocorre após Rodrigo Lorenzoni criticar, em abril deste ano, uma instabilidade entre o presidente do partido no Rio Grande do Sul, deputado federal Giovani Cherini, e o presidente da sigla em Porto Alegre, deputado federal Luciano Zucco. Naquela oportunidade, Rodrigo negou a possibilidade de mudança de partido. Onyx Lorenzoni disputou as eleições ao governo do Estado em 2022, tendo alcançado o segundo turno, em que foi derrotado para o atual governador Eduardo Leite (PSD). Nesta semana, Jair Bolsonaro indicou Zucco como candidato do PL ao Palácio Piratini no ano que vem, o que impediu uma nova candidatura do ex-ministro ao executivo estadual. No PP, é possível que Onyx consiga uma indicação para concorrer, mas terá de tratar disso com o presidente estadual do partido, deputado federal Covatti Filho. À reportagem do Jornal do Comércio, a equipe do ex-ministro não confirmou as suas pretensões para as eleições gerais de 2026. Acertos sobre as estratégias do partido para o ano que vem devem ocorrer em reunião na própria segunda-feira, quando Onyx deve assinar a ficha para ingressar na sigla.