PL gaúcho passa por instabilidade com rusgas entre líderes partidários

Sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Partido Liberal vem passando por uma instabilidade no Rio Grande do Sul. Mais especificamente, há uma rusga entre o presidente estadual do PL, deputado federal Giovani Cherini, e o presidente da sigla em Porto Alegre, o também deputado federal Luciano Zucco.



Com vistas no pleito de 2026, ambos os dirigentes se reuniram na segunda-feira da semana passada, dia 14 de abril, com o presidente do PP gaúcho, o deputado federal Covatti Filho. Acontece que os encontros foram separados: em um primeiro momento Zucco encontrou-se com o parlamentar e, posteriormente e no mesmo dia, Cherini teve uma reunião com Covatti.



Para o líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa do RS, deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, é necessário que haja maior união entre os Zucco e Cherini. “A interlocução é separada? Isso até pode ser uma prática inovadora na política, que ninguém nunca viu e acho que não tem como dar certo”, disse o parlamentar à reportagem.

Lorenzoni ainda completou: “Essa instabilidade entre os dois penaliza o partido, porque eles disputam entre si, eles brigam entre si. Depois eles se alinham, e depois eles brigam de novo. Então a gente tem quase que um eletrocardiograma de relação dos dois que impede o partido de avançar num caminho de unidade”.



Outro acontecimento que incomodou o líder do PL no parlamento gaúcho foi a realização de um evento de filiação ao Partido em Porto Alegre, que reuniu Zucco, como presidente do partido na Capital, e vereadores. Lorenzoni reclamou de não ter sido convidado ao evento. Nem ele e nem os outros quatro deputados estaduais da sigla no Estado.



Além de deputado estadual, Rodrigo Lorenzoni é filho de Onyx Lorenzoni, que foi o candidato do PL ao Palácio Piratini nas eleições de 2022, e que acabou derrotado em segundo turno para o atual governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB). No início de 2025, havia a especulação de que Onyx poderia migrar para o União Brasil. Rodrigo, entretanto, negou esta possível mudança de sigla.



“Se fosse para sair do partido, eu ia estar investindo meu tempo em encontrar um partido em que eu pudesse me encaixar. Eu não ia estar nesse fogo cruzado, me expondo, me desgastando”, argumentou.