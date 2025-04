Osmar Terra deixará o MDB para se filiar ao PL

Deputado federal gaúcho e ex-ministro de Estado nos governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), Osmar Terra está de saída para o MDB para se filiar ao Partido Liberal. A informação foi confirmada pelo presidente do PL no Rio Grande do Sul, deputado federal Giovani Cherini. Terra foi liberado pelo MDB para se desligar da sigla em reunião da executiva estadual do partido realizada nesta quarta-feira (16). A decisão de liberar o deputado foi aprovada por unanimidade pelos 15 dirigentes emedebistas presentes. “A decisão do colegiado foi de liberar o parlamentar e se comprometer em não requerer o mandato via judicial. A deliberação da direção do Rio Grande do Sul será oficializada ao Diretório Nacional do MDB, instância competente para julgar legalmente o futuro político-partidário de Terra”, disse, em nota, o MDB gaúcho. A filiação de Terra ao PL já foi confirmada por Cherini, mas ainda não há definição de data para ocorrer.