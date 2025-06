Secretário diz que novo piso regional ajudará a reter talentos no RS

Gilmar Sossella, avalia que o reajuste de 8% no piso regional O secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional,, avalia que o, proposto pelo governo do RS, busca o equilíbrio entre a valorização da mão de obra regional e a prevenção de distorções no mercado de trabalho, incentivando a recuperação dos níveis de emprego formal das categorias abrangidas.

De acordo com Sossella, o reajuste para R$ 1.789, se for aprovado na terça-feira pela Assembleia Legislativa, vai resultar na retenção de mão de obra no Rio Grande do Sul e atrair novos profissionais de outros estados para o Estado.

"O RS teve um crescimento e se entendeu dar uma valorização aos trabalhadores gaúchos", destaca Sossella. O secretário afirma que houve crescimento dos indicadores - maior taxa de ocupação com mais de 6 milhões de gaúchos com carteira assinada e menor taxa de desemprego.