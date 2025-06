Novo salário-mínimo regional do RS será votado nesta terça-feira

proposta de 8% de aumento o projeto do Executivo que trata do reajuste do piso regional está na pauta de votações desta terça-feira, 3 de junho, na Assembleia Legislativa. O projeto de lei 185/2025 foi protocolado em regime de urgência no dia 26 de maio pelo governador Eduardo Leite (PSDB). Como projeto do Executivo que trata do reajuste do piso regional está na pauta de votações desta terça-feira, 3 de junho, na Assembleia Legislativa. O projeto de lei 185/2025 foi protocolado em regime de urgência no dia 26 de maio pelo governador Eduardo Leite (PSDB).

O índice de 8% proposto para o mínimo regional é superior à inflação de 4,83% do ano passado. Se aprovado sem mudanças, o menor salário pago formalmente no Rio Grande do Sul passará de R$ 1.656,51 para R$ 1.789,04, valor da primeira faixa. A quinta e última faixa vai a R$ 2.267,21.

O piso regional incide sobre o salário de categorias de trabalhadores que não têm previsão diversa em convenções ou acordos coletivos e mesmo os que atuam na informalidade. Conforme o artigo 2º do projeto, a data-base dos pisos salariais é 1º de maio, sendo que os valores-objeto do reajuste serão aplicáveis a partir da data de publicação da lei.

O presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), destaca que o índice de 8% apresentado pelo Executivo recupera perdas dos últimos 10 anos. "Tomara que essa medida não tenha um viés eleitoral do governador. Leite nunca havia enviado o projeto do piso regional em regime de urgência", observa o deputado estadual, ao lembrar que o piso regional em uma década foi perdendo valor na relação com salário-mínimo nacional.

Sobre a critica das entidades empresariais em relação ao reajuste de 8%, Pepe afirma que é "um equívoco brutal do empresariado gaúcho" e uma posição que prejudica a economia do Rio Grande do Sul. "O valor de 8% é um reconhecimento aos trabalhadores gaúchos e não tenho a menor dúvida que será aprovado pela Assembleia Legislativa", destaca.

Para o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), que é contra o projeto, a medida é equivocada e populista. "Índices acima da inflação para o piso regional acabam por criar informalidade e desemprego. Por conta dos reajustes anteriores do salário-mínimo regional, temos cerca de 100 mil pessoas no Rio Grande do Sul" (na informalidade), ressalta. Camozzato afirma que nos estados brasileiros, onde não há piso regional, houve a criação de mais vagas de emprego formal.

retenção de mão de obra no Estado O secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, destaca que o reajuste de 8% no piso regional busca o equilíbrio entre a valorização da mão de obra regional e a prevenção de distorções no mercado de trabalho, e que o reajuste vai resultar na

Como ficariam as faixas do piso regional se o projeto for aprovado



Faixa 1: R$ 1.789,04

Trabalhadores das seguintes atividades:



na agricultura e pecuária;

em indústrias extrativas;

em empresas de capturação do pescado (pesqueira);

empregados domésticos;

em turismo e hospitalidade;

nas indústrias da construção civil;

nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos;

em estabelecimentos hípicos;

empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes – motoboy;

empregados em garagens e estacionamentos.



Faixa 2: R$ 1.830,23

Trabalhadores das seguintes atividades:



nas indústrias do vestuário e do calçado;

nas indústrias de fiação e de tecelagem;

nas indústrias de artefatos de couro;

nas indústrias do papel, papelão e cortiça;

em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas;

empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas;

empregados em estabelecimentos de serviços de saúde;

empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza;

nas empresas de telecomunicações, teleoperador (call-centers), telemarketing, call-centers, operadores de voip (voz sobre identificação e protocolo), TV a cabo e similares;

empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares.



Faixa 3: R$ 1.871,75

Trabalhadores das seguintes atividades:



nas indústrias do mobiliário;

nas indústrias químicas e farmacêuticas;

nas indústrias cinematográficas;

nas indústrias da alimentação;

empregados no comércio em geral;

empregados de agentes autônomos do comércio;

empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas;

movimentadores de mercadorias em geral;

no comércio armazenador;

auxiliares de administração de armazéns gerais.



Faixa 4: R$ 1.945,67

Trabalhadores das seguintes atividades:



nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;

nas indústrias gráficas;

nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;

nas indústrias de artefatos de borracha;

em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito;

em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares;

nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;

auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino);

empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional;

marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres e encarregados em estaleiros;

vigilantes;

marítimos do 1º grupo de aquaviários que trabalham nas seções de Convés, Máquinas, Câmara e Saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e superiores);

Faixa 5: R$ 2.267,21



para trabalhadores técnicos de nível médio, tanto em cursos integrados, quanto subsequentes ou concomitantes.