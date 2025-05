Projeto que altera Conselho do DMLU avança na Câmara

Tramitando na Câmara Municipal de Porto Alegre desde o início de maio, o projeto que transforma o Conselho do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) em consultivo foi aprovado na reunião de comissões conjuntas, que ocorreu na quarta-feira, 28 de maio.

A proposta, enviada à Câmara pelo Executivo, agora está apta para ingressar na ordem do dia, podendo então ser discutida e votada pelos vereadores em plenário já na próxima semana.

Atualmente, o Conselho do DMLU funciona em caráter deliberativo, avaliando operações financeiras, licitações, contratos, fixação de preços e planos de realizações da autarquia. A organização também emite pareceres sobre a proposta orçamentária e as prestações de contas apresentadas pelo órgão. O conselho é formado por representantes de diversas organizações da sociedade civil, como a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-RS) e o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Se aprovada a matéria, o conselho terá como principal responsabilidade opinar, quando convocado, sobre as questões administrativas e orçamentárias da autarquia. Os componentes do órgão passarão a ser designados pelo prefeito, a partir de uma lista tríplice dos indicados de cada instituição que integra o conselho.

De acordo com a justificativa enviada pela prefeitura à Câmara, que está em anexo ao projeto, o objetivo principal da proposição é, modernizando os processos administrativos internos DMLU. "O texto propõe o fortalecimento da gestão do DMLU, resgatando a sua autonomia administrativa, financeira e contábil, dotando-o dos instrumentos para responder às crescentes necessidades do município no setor", diz o