Conselho Gestor aprova plano para 14 PPPs em Porto Alegre

Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas (PPPs) 2025/2026 foi publicado nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). Aprovado pelo Conselho Gestor de Parcerias (CGP), o plano conta com 14 projetos de PPPs e concessões. Com ênfase em diferentes áreas, os projetos estão em diferentes estágios de estudos e estruturação na Secretaria Municipal de Parcerias (SMP).





O secretário municipal de Parcerias, Giuseppe Riesgo, destaca que são projetos importantes para modernizar serviços públicos essenciais e trazer ainda mais qualidade de vida ao cidadão. Segundo ele, o objetivo para os próximos meses é avançar na construção de parcerias e concessões como, por exemplo, Usina do Gasômetro, Escola Bem-Cuidada e Resíduos Sólidos. "São iniciativas que têm o potencial de promover transformações profundas em Porto Alegre”, destaca Riesgo.

Além dele, o conselho é composto pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), pela secretária municipal da Fazenda, Ana Pellini, pelo secretário municipal de Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer, e pelo procurador-geral do Município, Jhonny Prado.



Conheça os projetos e a modalidade de concessão



Usina do Gasômetro - PPP, na modalidade de concessão administrativa, para operação, manutenção e exploração comercial da usina, garantindo o viés cultural do espaço e tendo a previsão de reservas de datas para o uso do município.



Escola Bem-Cuidada - PPP, na modalidade de concessão administrativa, para construção, reforma, manutenção da infraestrutura escolar e serviços não-pedagógicos em unidades de ensino da rede municipal de educação.



Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - PPP, na modalidade de concessão administrativa, para construção, operação, fornecimento de serviços não-clínicos (bata cinza) e manutenção do novo HMIPV, na avenida Érico Veríssimo, em substituição à sede atual.



Resíduos sólidos - PPP, na modalidade de concessão administrativa, para adequação e ampliação do sistema de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos.



Trecho 2 da Orla do Guaíba - PPP, na modalidade de concessão administrativa, para construção de marina pública, centro de eventos, anfiteatro e sede da Orquestra Sinfônica (Ospa), além da manutenção e exploração dos equipamentos.



Trecho 3 da Orla e Parque Marinha - PPP, na modalidade de concessão administrativa, para reformas, operação e manutenção do parque urbano que abrange o Trecho 3 da Orla e Parque Marinha do Brasil.



Aeromóvel e Praça Júlio Mesquita - PPP, na modalidade de concessão administrativa, para conservação da Praça Júlio Mesquita e restauração da estrutura do aeromóvel, com execução de obras e exploração turística da área.



Sanitários públicos - PPP, na modalidade de concessão administrativa, para reforma de sanitários públicos já existentes e construção de novos banheiros, além da manutenção e operação das estruturas.



Bilhetagem do transporte público - PPP, na modalidade de concessão administrativa, para contratação de uma solução de bilhetagem para o transporte público, com equipamentos e tecnologia para o processamento de pagamentos.



Confeitaria Rocco - Reforma e exploração do prédio da antiga confeitaria localizada no Centro Histórico. A modelagem da concessão está em fase de elaboração, com apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Em paralelo, ocorre a análise da condição estrutural do prédio.



Viaduto Otávio Rocha - O objetivo é viabilizar a operação, manutenção e exploração comercial do viaduto. A modelagem do projeto está em fase de elaboração, com apoio da consultoria SP Parcerias.



Terminais urbanos - O objetivo é viabilizar a requalificação, manutenção e exploração comercial de 13 terminais e corredores exclusivos de ônibus. O modelo do projeto está em fase de estudos, com apoio da empresa CS Infra, através de uma Manifestação de Interesse Privado (MIP).



Sambódromo - O objetivo é viabilizar a construção e operação de um novo sambódromo para o Carnaval de Porto Alegre. O modelo do projeto está em fase inicial de análise de viabilidade.



Cabeamento subterrâneo - O objetivo é viabilizar o enterramento de fios e cabos de telecomunicações e energia elétrica na Capital. O modelo do projeto está em fase inicial de estudos, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).