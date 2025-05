Assembleia Legislativa relança Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Região da Campanha do RS

Buscando ampliar o crescimento econômico de uma das regiões mais empobrecidas do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa relançou nesta segunda-feira (05) a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Região da Campanha do RS. Coordenada pelo deputado estadual Paparico Bacchi (PL), ela envolverá lideranças locais e entidades de segmentos econômicos.

Uma das principais preocupações da região tem sido a queda populacional, impulsionada pelo êxodo de jovens em idade produtiva. O fenômeno, ainda, está associado à tendência estadual de queda da natalidade. A inversão do fenômeno deverá ser buscada pela Frente por meio de iniciativas voltadas aos setores agropecuário, industrial, de serviços e à mineração, temas que deverão ser discutidos ao longo dos encontros.

“Hoje nossos filhos nascem e vão embora de lá. Nós estamos ficando em uma região de velhos. Precisamos mudar esse cenário. É uma região rica, muito próspera, com muitas potencialidades. Temos que chamar a atenção das pessoas mostrando que existem caminhos produtivos e que possam realmente servir como atrativos para investidores. Não podemos ficar parados vivendo como pobres”, avalia o presidente da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul, Eraldo Vasconcelos.

“É importante essa ação conjunta e coordenada para que possamos produzir melhores resultados. No tema da mineração, em que certamente vocês estão muito focados, contem conosco e com as estruturas do governo do Estado em tudo que estiver dentro das condições técnicas e legais. É um potencial que temos aqui e que vai ajudar o Estado no futuro a poder se sustentar economicamente, atendendo as necessidades econômicas, de infraestrutura e na área social”, avaliou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Ernani Polo, representando o governador Eduardo Leite (PSDB).

As lideranças políticas locais utilizaram o encontro para compartilharem suas expectativas com a reinstalação da frente e para apresentarem suas demandas regionais de desenvolvimento. Foi o caso do vice-prefeito de Bagé, Gilberto Alagia (Podemos): “Acho que o momento de ficarmos isolados passou há bastante tempo. Então, vamos aproveitar as lideranças que estão engajadas nesse processo, precisamos estar juntos em todo esse movimento. Vamos trabalhar, somos líderes regionais e não podemos nos abster da responsabilidade. Não sairemos da mesmice se continuarmos de braços cruzados”, pontuou.