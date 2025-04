Assembleia Legislativa comemora 190 anos em sessão solene

Em sessão solene nesta quarta-feira, 30 de abril, a Assembleia Legislativa comemorou os seus 190 anos de atuação. O ato foi marcado por discursos de deputados, em nome de todas as bancadas do Parlamento gaúcho, e celebrações do exercício democrático de quase dois séculos em solo gaúcho. A solenidade deveria ter acontecido na semana passada, mas foi remarcada em respeito à morte do Papa Francisco.

Nos discursos, os parlamentares rememoraram momentos históricos do Legislativo gaúcho, celebrando a participação da Assembleia em momentos cruciais da soberania e da democracia brasileira, como a conquista do voto universal.

Na instalação do Parlamento, relembraram os deputados, já tomava o Legislativo a insatisfação com o governo central, o que culminou na Revolução Farroupilha. A atuação da Assembleia também se destacou em outros episódios políticos, como a Revolução de 1930, a Campanha da Legalidade, liderada por Leonel Brizola em 1961, a resistência à ditadura militar (1964-1985) e a participação na redemocratização do País e na elaboração da Constituição Federal de 1988.

Em sua fala, o presidente da Assembleia, deputado Pepe Vargas (PT), ressaltou que o Parlamento gaúcho se consolidou como "a Casa da Cidadania, onde ecoam as demandas de todos os cantos do Rio Grande". "A missão do parlamento é legislar ouvindo a população, fiscalizar com vistas ao interesse público e representar de forma leal quem nos delegou esta representação", afirmou Vargas, de acordo com texto divulgado pela Assembleia Legislativa.

Após os discursos na tribuna, o ator Werner Schunneman realizou a leitura dramática de trechos do livro "Os Varões Assinalados", de Tabajara Ruas, que recupera detalhes da vida e da política rio-grandense no século XIX. Schunneman interpretou Bento Gonçalves na série "A Casa das Sete Mulheres", há quase 30 anos.

Estiveram presentes no evento o governador Eduardo Leite (PSDB), os ex-governadores Pedro Simon (MDB, 1987-1990), Olívio Dutra (PT, 1999-2022) e José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Alberto Delgado Neto, secretários do Estado e demais autoridades de outros Poderes.

Ainda nesta quarta-feira, no início da noite, a celebração pela data seguiu na Praça da Matriz, com o Sarau Especial de Aniversário da ALRS, com participação da fanfarra Bate Sopra. Nos próximos meses, a programação prevê lançamentos de obra literária, mostras de cinema e exposições.