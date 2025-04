Assembleia Legislativa gaúcha quer levar resultado de debates locais para a COP30

O financiamento da descarbonização do planeta rumo a uma economia sustentável está no topo dos principais temas a serem tratados pelos líderes globais na COP 30, a conferência da Organização das Nações Unidas para o Clima, que será realizada em novembro deste ano em Belém do Pará. Este foi o tema escolhido para abrir a jornada de 2025 do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa, que nesta segunda-feira, 28 de abril, trouxe a Porto Alegre o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, para debater "A Transição Ecológica e seu Financiamento".

"Pela primeira vez, a nova fonte de energia tem preço superior que a anterior", destacou Mercadante. Ele falou para cerca de 400 pessoas que compareceram ao Salão Nobre da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - o Teatro Dante Barone, espaço tradicional dos eventos do Parlamento Gaúcho, está em reforma.

A manifestação de Mercadante foi para sustentar as linhas de financiamento voltadas a investimentos que não são economicamente atrativos para a iniciativa privada. É neste contexto que se insere o Fundo Clima, que trabalha com taxa de juros diferenciada para investimento em energias solar e eólica, por exemplo. "Não terá transição sem participação do Estado", afirmou.

Anfitrião do evento, o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), destacou a urgência de tratar de temas ligados à pauta do desenvolvimento sustentável, que encontra respaldo no lema de sua gestão - Pacto RS 25 - o crescimento sustentável é agora. Com as agendas do Fórum Democrático em Porto Alegre e em cidades do interior do estado, o chefe do parlamento espera que a população e os setores produtivos possam se apropriar do debate e discutir propostas.

"Queremos, ao fim desse processo, ter um documento que trabalhe diretrizes para o desenvolvimento sustentável no Estado do Rio Grande do Sul, que possa servir de insumos, seja para levar propostas para o governo federal, para o governo estadual, ou mesmo para a COP 30, e também eventualmente para projetos de lei que possam ser apresentadas na própria própria Assembleia Legislativa", destacou em conversa com a Coluna ao fim do evento.

Presente na abertura do evento, o governador Eduardo Leite (PSDB) informou que será lançado nos próximos meses um projeto para a construção do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres, em parceria com o BNDES. Também participaram da atividade como debatedores a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Márcia Barbosa; a professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e coordenadora da Rede Sul de Restauração Ecológica, Ana Rovedder; do ex-governador e atual presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior; e do professor de Economia da Ufrgs e ex-presidente do BRDE, Carlos Henrique Horn. A mediação foi da jornalista Rosane de Oliveira.