Denúncias contra vereador da base avançam na Comissão de Ética da Câmara

Após suposta quebra de decoro parlamentar, denúncias contra o vereador Gilvani Dall Oglio (Republicanos), conhecido como Gringo, estão sendo avaliadas pela Comissão de Ética da Câmara de Porto Alegre. O vereador afirma que estava apenas cumprindo sua função como parlamentar e que as denúncias são uma tentativa de silenciamento.

Protocolada em fevereiro, a primeira representação contra o parlamentar diz respeito a sua ida à Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) 10, localizada no bairro Sarandi, com o intuito de fiscalizar o funcionamento do sistema de bombeamento de água. De acordo com a denúncia, enviada pela Cootravipa, Gringo foi rude com os funcionários da unidade, indagando as razões do não funcionamento de uma parte dos equipamentos, e proferiu falas "machistas" e "etarista". Segundo a empresa, o vereador ainda "incitou, com suas publicações no Instagram, os moradores a invadirem a EBAP, que é um próprio municipal, quando houvesse acúmulo de água nas redondezas para, com o emprego da violência, obrigar os operadores a acionarem as bombas, ainda que houvesse recomendação técnica de prudência".

LEIA TAMBÉM: PSDB de Porto Alegre publica carta aberta em que pede permanência de Eduardo Leite na sigla

Por outro lado, o parlamentar afirma que recebia informações de moradores da região de que as bombas da unidade não estavam funcionando em rotação suficiente para drenar a água das ruas, assim gerando alagamentos. "Naquele dia e em todos que eu fui, as bombas estavam em rotação baixa ou desligadas", relembrou. Segundo ele, quando a rotação foi aumentada, o alagamento no bairro foi resolvido em cerca de meia hora. Sobre as falas preconceituosas, o vereador afirmou que estava apenas pontuando que mulheres e idosos que trabalham na EBAP lidam com um peso excessivo no manejo do material, o que não é o ideal.

De acordo com a Cootravipa, os dois motores desligados na ocasião estavam sem possibilidade de funcionamento por causa do acúmulo de lixo e aguardavam limpeza. A denúncia também reitera que a conduta do vereador "provoca risco à segurança e à liberdade dos operadores, ameaçando a estabilidade dos serviços públicos e os direitos e as garantias fundamentais dos trabalhadores que operam as Casas de Bombas".

Na Comissão de Ética, o processo será conduzido pelo vereador Aldacir Oliboni (PT), relator da matéria. Após o parecer do parlamentar, os membros do conselho decidirão se aprovam ou rejeitam a representação.

A segunda acusação também se refere à prática fiscalizadora do parlamentar, dessa vez na área da saúde. Protocolada pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul (Simers), a representação denuncia má conduta do vereador em visita à UPA Moacir Scliar, com o objetivo de “verificar se os profissionais estavam trabalhando”. Segundo o sindicato, Gringo "adentrou os locais apenas interessado em angariar capital politico expondo, de forma sensacionalista, os profissionais que atuam nas referidas unidades de saúde".

LEIA TAMBÉM: Oposição protocola ação judicial para suspender aumento na tarifa do transporte público

Na Câmara, a acusação ainda aguarda autorização do presidente da Comissão de Ética, vereador Jessé Sangalli (PL), para avançar nos procedimentos.

Na visão do vereador, o sistema não é acostumado a ver um parlamentar cumprindo sua função de fiscalizador e por isso as entidades optam por denunciar suas atitudes. Segundo ele, seu trabalho é pautado na resposta de reivindicações da população. "Nascem movimentos diferentes a partir dessas fiscalizações. Antes não tinha ninguém levantando essas causas", pontuou. Lastimando as denúncias, ele afirma que possui provas para se defender das alegações.

Mesmo fazendo parte da base governista na Câmara da Capital, Gringo avalia que não existe resistência da prefeitura à sua conduta de fiscalização e apontamento de falhas em serviços municipais, porém não nega que a relação com alguns colegas da situação está estremecida. "O que eu faço é um ato de coragem", finalizou.