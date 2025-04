Oposição protocola ação judicial para suspender aumento na tarifa do transporte público

Os vereadores da bancada de oposição da Câmara de Porto Alegre protocolaram uma ação judicial para suspender o aumento da tarifa do transporte público na Capital. Os parlamentares alegam que não houve transparência no processo de reajuste tarifário, o que justificaria a interrupção da medida. No início de abril, a passagem de ônibus no município passou a custar R$5,00, um aumento de R$020 em relação ao valor anterior.

Além dos processos nebulosos, os vereadores destacam o aumento crescente dos subsídios públicos destinados às empresas privadas de transporte e a queda na qualidade do serviço prestado. Segundo eles, os veículos que circulam na Capital estão visivelmente deteriorados e já apresentaram panes mecânicas durante os trajetos diversas vezes.

De acordo com a bancada, a ação judicial busca garantir que o reajuste na tarifa seja feito com base em critérios técnicos claros, além de reforçar a importância da fiscalização do uso dos recursos públicos pelas empresas concessionárias. "É preciso responsabilidade com o dinheiro público e compromisso com um transporte digno para todos. A população não pode ser penalizada com tarifas mais altas diante de um serviço precário e sem transparência", pontuou o vereador Jonas Reis (PT), líder da oposição no Legislativo.

A reportagem contatou a prefeitura, mas não recebeu nenhum posicionamento até o fechamento desta matéria. O processo será julgado na 1ª Vara da Fazenda.